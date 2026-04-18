18 апреля 2026 в 21:23

Иран заблокировал Ормузский пролив

Иран перекрыл Ормузский пролив до полного снятия блокады США

Ормузский пролив Ормузский пролив Фото: Shutterstock/FOTODOM
Иранская сторона перекрыла доступ в Ормузский пролив с вечера 18 апреля до полного снятия морской блокады Соединенных Штатов, сообщили ВМС Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Также в КСИР предостерегли суда в Персидском и Оманском заливах от приближения к Ормузу, передает Press TV.

В связи с нарушением соглашения о прекращении огня, поскольку противник в лице США не снял военно-морскую блокаду иранских судов и портов, Ормузский пролив будет закрыт с сегодняшнего дня до снятия блокады, — отметили в ВМС КСИР.

Ранее отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис заявил, что ложь президента США Дональда Трампа по поводу Ормузского пролива лишь затягивает конфликт с Ираном. Кроме того, по его словам, громкие и порой провокационные заявления республиканца — это удар по имиджу страны.

До этого политолог-американист Малек Дудаков заявил, что Трампу не удастся завершить войну с Ираном силой. По его мнению, финалом противостояния станет сделка Тегерана и Белого дома. Иран, возможно, уговорят разблокировать Ормузский пролив в обмен на смягчение санкций, добавил он.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Долина сыграла роль в спектакле о выгнанной из квартиры аферистами бабушке
Пассажира рейса Петербург — Стамбул не удалось спасти
Магазин косметики подвергся нападению пушистого налетчика
В ООН высказались об атаке ВСУ на российский сухогруз в Азовском море
В России утвердили первый ГОСТ на биопечать органов
Раскрыты обстоятельства гибели россиянина на Пхукете
Соседи, парковка и баланс карты: три новые схемы обмана — как защититься
Военкомы мобилизовали мужчину с бронью
Евросоюз планирует увеличить военный бюджет в 10 раз
План Пугачевой потерпел провал: контракт с Галкиным окончен, последствия
Российский второклассник стал чемпионом мира по шахматам
В России захотели смягчить наказание за оборот наркотиков без цели сбыта
Фанат «Вероны» получил «автограф» от футбольного кумира
Полицейские пришли на помощь запертому в доме пенсионеру с инсультом
Трамп припугнул папу римского ядерным оружием в разговоре об Иране
ВОЗ раскрыла число наркозависимых по всему миру
В Минобороны раскрыли число сбитых БПЛА за пять часов
Школьники устроили смертельную перестрелку после драки в парке
Тысячи китайских грузовиков решили отозвать в России
Россиянина отправили в СИЗО за интимные фото для школьницы
Дальше
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
