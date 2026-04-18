Иран заблокировал Ормузский пролив

Иранская сторона перекрыла доступ в Ормузский пролив с вечера 18 апреля до полного снятия морской блокады Соединенных Штатов, сообщили ВМС Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Также в КСИР предостерегли суда в Персидском и Оманском заливах от приближения к Ормузу, передает Press TV.

В связи с нарушением соглашения о прекращении огня, поскольку противник в лице США не снял военно-морскую блокаду иранских судов и портов, Ормузский пролив будет закрыт с сегодняшнего дня до снятия блокады, — отметили в ВМС КСИР.

Ранее отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис заявил, что ложь президента США Дональда Трампа по поводу Ормузского пролива лишь затягивает конфликт с Ираном. Кроме того, по его словам, громкие и порой провокационные заявления республиканца — это удар по имиджу страны.

До этого политолог-американист Малек Дудаков заявил, что Трампу не удастся завершить войну с Ираном силой. По его мнению, финалом противостояния станет сделка Тегерана и Белого дома. Иран, возможно, уговорят разблокировать Ормузский пролив в обмен на смягчение санкций, добавил он.