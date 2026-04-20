Через Ормузский пролив прошло рекордное с начала марта число судов Свыше 20 судов прошли через Ормузский пролив 19 апреля

Свыше 20 судов прошли через Ормузский пролив в субботу, 18 апреля, сообщает Reuters со ссылкой на данные аналитической компании Kpler. Это самый высокий показатель с 1 марта.

Как пишет агентство, пять из прошедших судов ранее принимали на борт грузы из Ирана — от нефтепродуктов до металлов. Три из этих судов являются танкерами для перевозки сжиженного нефтяного газа. Еще два судна следовали в Китай и Индию.

Кроме того, через пролив проследовали танкер Crave с сжиженным нефтяным газом (ОАЭ — Индонезия), танкеры Akti A и Athina с нефтепродуктами (Бахрейн — Мозамбик и Таиланд), танкер Navig8 Macallister с нафтой (ОАЭ — Южная Корея), танкер Fpmc C Lord с нефтью (Саудовская Аравия — Тайвань), судно Desh Garima с нефтью (ОАЭ — Шри-Ланка), судно Ruby с удобрениями (Катар — ОАЭ), балкер Merry M с нефтяным коксом (Саудовская Аравия — Италия).

Ранее министр обороны Италии Гуидо Крозетто распорядился подготовить два специальных противоминных корабля для отправки в Ормузский пролив. Их развертывание возможно только после окончания конфликта между Ираном, США и Израилем.