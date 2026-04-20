Итальянские тральщики отправятся в Персидский залив

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто распорядился подготовить два специальных противоминных корабля для отправки в Ормузский пролив, сообщает газета Corriere della Sera. Их развертывание возможно только после окончания конфликта между Ираном, США и Израилем.

У Италии один из лучших военно-морских флотов в мире, и мы могли бы предоставить тральщики. 20 дней назад я распорядился подготовить два корабля. Но для их отправки необходимо прекращение боевых действий, потому что никто не хочет вступать в войну, — сказал министр.

Ранее премьер-министры Италии и Дании Джорджа Мелони и Метте Фредериксен заявили, что над Европой нависла проблема, связанная с риском миграционного кризиса. По их словам, Еврокомиссия должна изучить механизмы действий на случай эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее Мелони оказалась в неловком положении во время прямого эфира на телеканале Rete 4, когда пыталась оправдать действия США в отношении Ирана. Ведущий Марио Джордано задал ей ряд острых вопросов, которые выявили противоречия в ее аргументах.