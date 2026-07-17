Возмущенная епархия избавилась от вывески стриптиз-клуба рядом с храмом

Возмущенная епархия избавилась от вывески стриптиз-клуба рядом с храмом В Ульяновске сняли вывеску стриптиз-клуба после возмущения Симбирской епархии

В Ульяновске демонтировали вывеску стриптиз-клуба, который планировалось открыть в пристройке к историческому зданию Симбирской духовной семинарии рядом с храмом и Спасским монастырем, сообщили РИА Новости в пресс-службе епархии. Решение было принято на фоне публичного возмущения Симбирской епархии.

Вывеску сняли вчера вечером. По некоторым данным, они решили отложить открытие. Открытие должно было быть сегодня вечером, — рассказала руководитель отдела по взаимодействию церкви с обществом и СМИ Наталья Горенок.

Епархия сочла размещение стриптиз-клуба в данном месте «оскорбительным и недопустимым». Там отметили, что реклама с демонстрацией обнаженного женского тела нарушает традиционные нравственные нормы.

Ранее представители Симбирской епархии обратились к властям Ульяновска с просьбой провести проверку законности открытия стриптиз-клуба в пристройке к семинарии. Представители церкви также призвали владельцев помещения отказаться от этой идеи, а контролирующие органы — оперативно проверить выданные разрешения.