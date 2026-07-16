В Ульяновске захотели открыть стриптиз-клуб рядом с храмом Симбирская епархия потребовала запретить открытие стриптиз-клуба рядом с храмом

Представители Симбирской епархии обратились к властям Ульяновска с просьбой провести проверку законности открытия стриптиз-клуба в пристройке к семинарии. Новое увеселительное заведение должно расположиться в непосредственной близости от храма во имя Трех святителей и Симбирского Спасского монастыря.

В епархии подчеркнули, что подобные развлекательные учреждения эксплуатируют исключительно «низменный интерес к женскому телу». Православное духовенство назвало размещение стриптиз-клуба в историко-духовном месте абсолютно оскорбительным и недопустимым. В связи с этим представители церкви призвали владельцев помещения отказаться от этой идеи, а контролирующие органы — оперативно проверить выданные разрешения.

В наши дни, когда во множестве ульяновских семей оплакивают отцов, мужей и сыновей, погибших на СВО, когда государство провозглашает своим приоритетом сохранение и укрепление семьи <...> открытие стриптиз-клуба в историческом центре Симбирска-Ульяновска выглядит оскорбительным, нечистоплотным, разрушительным деянием по отношению к нашей стране, нашему городу и нашему народу, — высказались в епархии.

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