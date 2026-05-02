02 мая 2026 в 03:45

Нелегал въехал в США в багажнике и стал главой епархии от Ватикана

Папа Римский назначил главой епархии в США нелегала

Ватикан Ватикан Фото: Shutterstock/FOTODOM
Папа Римский Лев XIV назначил бывшего нелегального мигранта главой епархии в США, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на пресс-секретаря епархии Уилинга-Чарлстона Тима Бишопа. Новым главой епархии Уилинга-Чарлстона стал Эвелио Менживар-Аяла, в составе которой Западная Вирджиния.

Папа Римский Лев XIV назначил бывшего нелегального мигранта епископом на фоне высокой напряженности между Ватиканом и Вашингтоном по вопросу беженцев, — говорится в сообщении.

Западные журналисты пишут, что назначение проходило на фоне напряженных взаимоотношений между Ватиканом и Вашингтоном. Конфронтация возникала из-за темы беженцев. Как отмечается в материале, решение Папы повлекло за собой резонанс среди общественности.

Также известно, что Менживар-Аяла приехал в США на нелегальной основе. Телеканал утверждает, будто его привезли в багажнике автомобиля после неудачных попыток попасть в Соединенные Штаты будучи подростком. В свое время он бежал из Сальвадора, где в то время шли боевые действия.

Ранее Папа римский Лев XIV обратился с речью к мировому сообществу, сравнив поджигателей войн и расхитителей ресурсов с грабителями, которые лишают людей надежды на спокойную жизнь. Он призвал не забывать тех, кто методично крадет у всех шанс на мирное существование.

США
Ватикан
папа римский
епархия
