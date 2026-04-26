Папа римский сравнил поджигателей войн с грабителями

Папа римский Лев XIV выступил с эмоциональным обращением к мировому сообществу, в котором сравнил поджигателей войн и расхитителей ресурсов с грабителями, лишающими человечество надежды на спокойную жизнь, сообщает Reuters. Во время традиционной воскресной проповеди в Ватикане понтифик призвал паству не забывать тех, кто методично крадет у всех шанс на мирное существование.

Давайте не забудем тех воров, которые, грабя земные ресурсы, ведя кровавые войны или подпитывая зло в любой форме, просто отнимают у всех нас будущее, полное мира и спокойствия, — заявил глава Римско-католической церкви.

Резкие высказывания понтифика прозвучали на фоне 40-й годовщины аварии на Чернобыльской АЭС. Папа подчеркнул, что чернобыльская трагедия оставила глубокий рубец в коллективном сознании и служит мрачным предостережением для всех, кто работает с мощными технологиями. Он выразил надежду, что уроки прошлого не будут забыты политиками, и призвал к мудрости и дальновидности при обращении с ядерной энергией.

Ранее папа римский во время визита в Анголу назвал режим прекращения огня в Ливане поводом для надежды и проблеском облегчения для всего региона. Понтифик призвал продолжить переговоры для установления постоянного мира на Ближнем Востоке.