«Повод для надежды»: папа римский поддержал перемирие в Ливане

Папа римский Лев XIV назвал прекращение огня в Ливане поводом для надежды

Лев XIV Лев XIV Фото: IMAGO/VATICAN MEDIA/Global Look Press
Режим прекращения огня в Ливане стал поводом для надежды, заявил папа римский Лев XIV во время визита в Анголу. Он подчеркнул, что это событие можно назвать проблеском облегчения для всего региона. Понтифик призвал продолжить переговоры, чтобы на Ближнем Востоке установился постоянный мир. Трансляция выступления Льва XIV опубликована на портале Vatican news.

Объявленное в Ливане прекращение огня дает повод для надежды, оно представляет собой проблеск облегчения для ливанского народа и для всего Леванта, — сказал папа римский.

Ранее стало известно, что израильские военные осуществляют подрыв жилых домов в приграничных ливанских поселениях. Солдаты ЦАХАЛ устанавливают взрывные устройства на целых улицах, где расположены дома мирных жителей. При этом 17 апреля Армия обороны Израиля нанесла удары по трем группам ливанских медицинских работников.

В пятницу, 17 апреля, в Ливане вступил в силу режим 10-дневного перемирия с Израилем. Соглашение было достигнуто президентом Ауном и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху при посредничестве американского лидера Дональда Трампа.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

