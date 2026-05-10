«Подумайте о матерях»: Иран жестко отреагировал на рождение дочери у Ливитт В Иране поздравили Ливитт с рождением дочери, напомнив об атаке США на школу

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт не должна забывать об атаке США на иранскую школу для девочек, особенно после рождения своего ребенка, сообщили в посольстве Ирана в Армении. Так дипломаты поздравили представителя действующей администрации США с радостным событием.

Те 168 детей, которых ваш босс ликвидировал в школе в Минабе и которых вы оправдали, тоже были детьми. Когда вы целуете своего ребенка, подумайте о матерях этих детей, — сказано в обращении.

На днях 28-летняя Ливитт стала мамой во второй раз. Она родила дочь от 60-летнего строительного магната Николаса Риччио.

До этого в Минпросвещения Ирана сообщили, что жертвами ударов США и Израиля стали порядка 170 школьников и преподавателей. Наиболее трагические последствия зафиксированы в школе для девочек в Минабе, где погибли более 160 человек.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что российские власти не раз призывали к политико-дипломатическому урегулированию кризисной ситуации на Ближнем Востоке, у которой изначально не было военного решения. По словам дипломата, США и Израиль потерпели «сокрушительное поражение» из-за своего одноколейного подхода.