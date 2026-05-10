Трамп сошелся с Байденом в «битве» за Зеркальный пруд Трамп заявил, что реконструировал пруд в Вашингтоне дешевле и быстрее Байдена

Президент США Дональд Трамп с гордостью сообщил, что его администрация справилась с реконструкцией культового Зеркального пруда в Вашингтоне значительно быстрее и дешевле, чем при его предшественнике Джо Байдене. Фотографию со сравнением затрат времени и денег он опубликовал на своей странице в соцсети Truth Social. По словам Трампа, его администрация затратила на реконструкцию всего лишь $2 млн и одну неделю, в то время как при Байдене на эти же цели ушло $355 млн и три с половиной года.

Реконструкция Зеркального пруда. [Байден]: $355 млн. Три с половиной года. [Трамп]: $2 млн. Одна неделя, — гласит подпись на картинке.

На снимках запечатлен отражающий бассейн — знаковое место между монументом Вашингтона и мемориалом Линкольна — при Байдене и при Трампе. Первый кадр, сопровождаемый портретом Байдена, демонстрирует унылый вид водоема: серая вода, отсутствие благоустройства. Второй снимок, под которым красуется сам Трамп, показывает обновленный пруд с яркой, почти кобальтовой водой.

Ранее стало известно, что состояние американского лидера за год увеличилось на $1,4 млрд и теперь составляет $6,5 млрд. В рейтинге богатейших миллиардеров мира президент США поднялся с 700-го на 645-е место. Основной драйвер роста — криптовалютные проекты. Богатство увеличилось на фоне продажи токенов и акций компании World Liberty Financial.