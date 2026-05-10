Погода в Москве и Петербурге 11–17 мая: когда ждать потепления

На смену дождливым дням в Москву и Санкт-Петербург придет потепление: временами воздух прогреется до +22 градусов. Однако вероятность осадков сохранится, местами прогремят грозы и усилится ветер. NEWS.ru узнал, какая погода ожидается в центре и на северо-западе России с 11 по 17 мая.

Какая погода ожидается в Москве 11–17 мая

Как рассказал NEWS.ru синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин, в столичном регионе начало недели будет пасмурным и с дождями разной интенсивности.

«В четверг и пятницу на небе чаще станет появляться солнце, осадков ожидается меньше. Дожди пройдут в субботу, преимущественно в южной части Подмосковья, а в воскресенье их вероятность повысится, возможны грозы. Температура воздуха сначала будет расти, затем немного понизится», — уточнил он.

В понедельник днем воздух в Москве прогреется до 16–18 градусов, по области — до +13–18. Со вторника по четверг температура будет в диапазоне от +17 до +22. В пятницу — 13–16 градусов тепла. В субботу — от +11 до +16, в воскресенье — до +20. Ночью в начале недели ожидается от +6 до +11, во второй половине — от +8 до +15, в ночь на субботу минимальная температура составит около +5–7 градусов.

Атмосферное давление в начале недели будет держаться на уровне 740–742 мм ртутного столба. Минимальных значений оно достигнет к среде, а затем начнет расти.

Ветер в первые дни недели преимущественно южный, 4–9 м/с. В четверг — слабый, переменных направлений. С пятницы ветер сменится на западный и северо-западный со скоростью 4–7 м/с, при грозах возможны порывы до 12–17 м/с.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Какая погода ожидается в Санкт-Петербурге 11–17 мая

В Петербурге, в отличие от Москвы, температура воздуха будет ниже, всплесков тепла не предвидится, отметил Ильин. При этом синоптик предупредил, что петербуржцев ожидают дожди.

«С понедельника по среду прогнозируется облачная погода, дожди ожидаются 11, 13 и местами 14 мая», — сказал он.

Ночью в начале недели преобладающая температура составит 7–9 градусов тепла, днем — от +15 до +17. В ночь на пятницу похолодает до +6, днем, наоборот, потеплеет до +20.

В субботу и воскресенье днем от +17 до +22, ночью — в диапазоне от +10 до +13. На небе будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь возможен лишь вечером 17 мая.

Атмосферное давление в понедельник составит около 760 мм ртутного столба. К среде оно опустится на 10–12 единиц, а с четверга начнет расти.

Ветер в понедельник и вторник будет менять направление — от юго-западного до юго-восточного, его скорость составит 2–5 м/с. В среду ожидается западный ветер, а в пятницу — северный и северо-западный, слабый. В воскресенье не исключены порывы до 10 м/с.

Когда в центр и на северо-запад европейской России придет жара

Как ранее заявил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, 8 мая в Москве завершилась полоса аномально теплой погоды с температурой воздуха до +30 градусов и наступили «черемуховые холода».

До +30 и выше воздух в Москве прогреется, по прогнозам Тишковца, только летом, хотя еще несколько дней назад термометры показывали уверенные летние значения. Так, в четверг, 7 мая, по словам синоптика, сразу на 12 метеостанциях в европейской части России зафиксировали рекордные показатели температуры.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Новые максимумы были установлены в пяти областных центрах. В Смоленске столбики термометров поднялись до +27 градусов, в Нижнем Новгороде — до +27,1. Рекордную жару также зафиксировали в Подмосковье: в Можайске температура достигла +28,5 градуса, а в Коломне — +30,9, что тоже побило показатели 1967 года.

Ранее климатолог Николай Терешонок сообщил, что климатического лета в Москве не следует ждать раньше конца мая. Оно наступит, когда среднесуточная температура стабильно превышает +15 градусов.

Что касается Петербурга, то, как ранее писал NEWS.ru, 13–14 мая на фоне безоблачной погоды воздух в Северной столице прогреется до +24 градусов днем и 11–15 градусов выше нуля — ночью.

