Волна похолодания идет на Москву: прогноз погоды на майские праздники

Москва терпит июльскую жару в ожидании первых гроз и волны похолодания. Какая погода пришла к 5 мая, когда ждать грозу, сколько градусов будет на День Победы?

Какая погода пришла в Москву к 5 мая

В Москву пришла июльская жара в преддверии первых гроз, отмечает ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. 5 мая через столицу движется вытянувшийся с запада на восток облачный фронт, который принес теплый воздух.

«Ожидается переменная облачность, во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди, возможны локальные грозы. Температурные показатели останутся существенно выше климатической нормы и будут соответствовать середине лета. Температура воздуха +24–26 градусов, по области +22–27. Атмосферное давление ниже нормы. В среду местами кратковременные дожди, днем с грозой, ночью +12–14, днем +23–25 градусов», — прогнозирует Леус.

Когда в Москву придет волна похолодания, сколько будет градусов на 9 мая

По прогнозу Foreca, июльская жара и первые грозы будут в Москве еще два дня. Сильных осадков не ожидается: не более 4 мм дождя выльется за три дня.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Накануне праздничных выходных в столицу придет волна похолодания и атмосферный фронт. 8 мая температура в Москве рухнет, и днем в пятницу будет +16, а на День Победы — всего +14 градусов. Циклон принесет сильный дождь, который утихнет к субботе (всего 8,7 мм осадков).

После этого погода станет спокойнее. Уже 10 мая облака разойдутся, а на следующей неделе ожидается безоблачная погода. Воздух с +15–16 градусов к середине недели прогреется до +20 днем и +14 ночью. Осадков не ожидается.

Что с погодой в Санкт-Петербурге, будет ли гроза

По прогнозу Леуса, 5 мая в Санкт-Петербург придет антициклон, который начнет разгонять облака. При этом ночи останутся холодными.

«На фоне растущего атмосферного давления в облаках появится множество прояснений и обойдется без дождей. Температура воздуха +15–17 градусов, в Ленобласти +15–20, местами до +12. Атмосферное давление будет расти. В среду без осадков, ночью +2–4, днем +11–13 градусов», — прогнозирует Леус.

Волна похолодания в Санкт-Петербурге будет продолжаться до конца рабочей недели. По прогнозу Foreca, 6–8 мая температура в городе не превысит +11–13 градусов. Только на День Победы начнет теплеть (+15 градусов днем, +6 ночью).

Настоящая жара придет в Санкт-Петербург только на следующей неделе: к середине мая (13–14 мая) на фоне безоблачной погоды воздух прогреется до +24 градусов днем и +11–15 градусов ночью.

Читайте также:

Гроза в День Победы? Чего ждать, прогноз погоды в Москве на 9 мая

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 5 мая: где сбои в России

Что с мобильным интернетом в Москве 5 мая: почему не работает, ограничения