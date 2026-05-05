05 мая 2026 в 11:27

Что с мобильным интернетом в Москве 5 мая: почему не работает, ограничения

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Жители и гости столицы жалуются на проблемы с мобильным интернетом в Москве сегодня, 5 мая 2026 года. Что об этом известно, почему не работает, в чем причины, действуют ли в городе какие-либо ограничения?

Множество жалоб на сбой мобильных сетей оставляют москвичи на мониторинговых ресурсах. Пользователи не могут выйти в интернет, не работают приложения, сайты из белого списка не загружаются. Проблемы наблюдаются у всех без исключения мобильных операторов, утверждают абоненты.

«Заглушили по полной», — отметил один из пользователей.

По данным на сайте «Сбой.рф», общее число жалоб на мобильный интернет по России на момент публикации составляет почти 1,1 тысячи. На долю Москвы приходится большинство из них: в сводке по каждому конкретному оператору столица забирает на себя долю около 60%.

Почему не работает мобильный интернет в Москве сегодня, 5 мая

Накануне операторы сотовой связи начали предупреждать жителей российской столицы о возможных ограничениях мобильного интернета. Согласно публикациям СМИ, ограничения, которые, вероятно, затронут и СМС-сообщения, могут наблюдаться на фоне подготовки и проведения праздничных мероприятий ко Дню Победы. Проблемы с доступом в Сеть предполагаются в период с 5 по 9 мая.

«В целях обеспечения мер безопасности в Москве возможны временные ограничения в работе мобильного интернета и СМС», — говорится в оповещении для абонентов от одного из популярных мобильных операторов.

Москвичам рекомендовали пользоваться Wi-Fi для доступа в интернет. Для более стабильной работы звонков горожанам советуют включить функцию VoLTE в настройках смартфона.

В прошлом году в преддверии торжеств по случаю годовщины окончания Великой Отечественной войны Кремль предупреждал об ограничениях в работе связи.

«Это не сбои, это ограничения в работе мобильного интернета по понятным причинам. И, конечно, здесь нужно абсолютно с пониманием к этому относиться», — сказал тогда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Кроме того, президент России Владимир Путин ранее заявил, что проблемы с интернетом в крупных российских городах связаны с предотвращением террористических угроз.

«Нечасто, но, к сожалению, такое происходит: имею в виду некоторые проблемы и сбои в работе интернета в крупных мегаполисах. Конечно, если это связано с оперативной работой по предотвращению террористических актов, а мы знаем, что, к сожалению, мы иногда такие удары пропускаем», — сказал российский лидер.

Песков в свою очередь отмечал, что отключения связи, которые фиксируются в Москве и других регионах, необходимы для обеспечения безопасности граждан по мере использования Украиной «все более изощренных методов для атак».

Как оплатить парковку в Москве без связи

Оплатить парковку в Москве в условиях отключения мобильного интернета можно через приложение «Парковки России», СМС-сообщение или звонок по телефону, сообщили в департаменте транспорта столицы. Там пояснили, что эти способы не требуют подключения к Сети.

Информационные системы, а также приложение «Парковки России» работают штатно. Если водитель по какой-либо причине не успел запустить парковочную сессию вовремя, в приложении до конца текущих суток можно изменить время начала парковочной сессии или продлить время уже завершившейся парковки, говорится в сообщении.

Егор Зверев
