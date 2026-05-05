Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 5 мая

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 5 мая?

Telegram-канал SHOT написал, что жители Казани услышали мощный взрыв около 01:30 по московскому времени. По версии канала, средства противовоздушной обороны сработали по воздушным целям. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

SHOT уточнил, что информации о пострадавших и разрушениях нет. Канал добавил, что очевидцы услышали глухой звук взрыва и увидели яркую вспышку. При этом в Республике Татарстан продолжает действовать режим ракетной опасности.

Кроме того, Telegram-канал SHOT сообщил, что в результате атаки беспилотных летательных аппаратов на Чебоксары был поврежден торговый центр на юге города. По информации источников, обломки разбили фасад и выбили стекла. Минобороны РФ данные сведения пока не комментировало.

Местные жители сообщили об этом SHOT, уточнив, что информации о пострадавших пока нет. Последствия удара продолжают уточнять, жителей призывают соблюдать меры предосторожности и следить за официальными сообщениями.

Глава Чувашии Олег Николаев в МАКС подтвердил атаку ВСУ на Чебоксары и Чебоксарский район. По его словам, в результате атаки БПЛА ранен один человек. На месте происшествия работают оперативные службы, уточнил глава региона.

Также над территорией Ленинградской области сбито три беспилотных летательных аппарата, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своих социальных сетях. До этого в области была объявлена опасность атаки БПЛА в воздушном пространстве. Минобороны РФ данную ситуацию пока не комментировало.

«Боевая работа продолжается», — уточнил глава Ленобласти.

Помимо этого, в городе Грайворон Грайворонского округа в результате атаки FPV-беспилотника пострадал мирный житель, передвигавшийся на велосипеде, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своих социальных сетях. По его словам, в местной ЦРБ у него диагностировали осколочные ранения ног.

«Для дальнейшего лечения пострадавший будет доставлен в городскую больницу №2 г. Белгорода», — уточнил губернатор.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Обломки беспилотного летательного аппарата попали в здание в районе Мосфильмовской улицы на западе Москвы, сообщил в своих социальных сетях мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, никто в результате происшествия не пострадал.

«По предварительным данным, беспилотник попал в здание в районе Мосфильмовской. Пострадавших нет. Службы работают на месте происшествия», — написал Собянин.

В результате целенаправленного удара украинского дрона-камикадзе по территории промышленного предприятия в поселке Мирские (Погарский район) пострадал один из работников, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своих социальных сетях. Мужчина был оперативно доставлен в больницу, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

«В результате действий Киева, к сожалению, ранен сотрудник предприятия. Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь», — уточнил глава региона.

На месте происшествия работали оперативные и экстренные службы. Информация о масштабах разрушений и других возможных пострадавших пока не поступала.

