05 мая 2026 в 01:00

Коридор дронам, захват судов — ЕС воюет против РФ: чем ответим на агрессию

Фото: Иллюстрация NEWS.ru
В первых числах мая ВСУ совершили одну из крупнейших беспилотных атак на северо-запад России. В воздушном пространстве Ленобласти были сбиты несколько десятков украинских БПЛА, которые беспрепятственно пролетели над территорией Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии и Польши. При этом параллельно в акватории Балтийского моря Швеция задержала танкер, который назвала частью российского «теневого флота». Почему обострилась ситуация в регионе и как РФ будет отвечать на агрессию — в материале NEWS.ru.

Что известно об атаках БПЛА на Ленобласть

Одна из крупнейших беспилотных атак ВСУ на Ленинградскую область произошла в ночь на воскресенье, 3 мая. Губернатор региона Александр Дрозденко сообщил, что средства ПВО ВС РФ перехватили более 60 украинских дронов. Основной целью налета стал морской торговый порт в Приморске — важный узел экспорта российской нефти. В результате атаки там произошел пожар, который удалось оперативно ликвидировать. Разлива нефтепродуктов зафиксировано не было.

Точные места запуска дронов не установлены. Однако еще в конце марта стало известно, что Литва, Латвия и Эстония открыли свое воздушное пространство для ударов БПЛА по территории Ленинградской области. Кроме того, альтернативный маршрут следования беспилотников с облетом Белоруссии, предположительно, включает Финляндию и Польшу, а также акваторию Балтийского моря.

В ночь очередной атаки украинский дрон как раз засекли над эстонской территорией, о чем сообщил начальник отдела стратегических коммуникаций Генштаба ВС республики Уку Арольд. Еще два дрона вторглись в финское воздушное пространство. И хотя Еврокомиссия ранее опровергала открытие неба стран Балтии и Финляндии для БПЛА ВСУ, глава эстонского правительства Кристен Михал 4 мая поддержал беспилотные атаки Киева на северо-запад РФ и назвал их «самообороной».

Что происходит в Балтийском море

Одновременно с атаками БПЛА на Ленинградскую область обострилась ситуация в акватории Балтийского моря. Береговая охрана Швеции задержала танкер Jin Hui, находящийся под антироссийскими санкциями. Судно было взято на абордаж в шведских территориальных водах недалеко от Треллеборга и якобы следовало под ложным флагом. При этом пункт, в который оно следовало, не называется. Министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин в соцсети Х предположил, что оно могло принадлежать к так называемому теневому флоту.

4 мая прокуратура Швеции сообщила, что капитан судна отправлен под арест. «Гражданин Китая арестован по подозрению в подделке документов и нарушении шведского закона о морском порядке, которое выражается в непригодности для плавания», — заявил СМИ прокурор Адриен Комбье-Хогг.

Военный и международный эксперт, специалист по разведкам и армиям НАТО профессор Дипакадемии МИД России Александр Артамонов в беседе с NEWS.ru назвал случившееся «актом войны».

«С точки зрения международного права это может расцениваться как терроризм, пиратство или военные действия, особенно если действие совершает государство под своим флагом. У нас сейчас есть все юридические и политические аргументы для встречных действий, а для них существует целый набор возможностей. Вопрос только в политической воле», — подчеркнул собеседник.

Как Россия будет отвечать на агрессию на Балтике

Опрошенные NEWS.ru эксперты считают, что ситуация на Балтике продолжит обостряться. По словам Артамонова, боевые действия, навязанные России Европой, фактически уже распространились на этот регион.

«Мы не в XVIII веке, когда кто‑то должен был въезжать к нам с развернутыми знаменами — сегодня идут гибридные операции, внутренние попытки подрыва на этнорелигиозной почве, действуют специализированные сети, с которыми борются спецслужбы. И это может длиться годами — при одновременном наращивании угроз на границах, блокаде грузов и снижении доходов бюджета. Это напоминает процесс окисления: либо быстрое горение, либо медленное тление — в любом случае результат будет тот же. Вместо короткого стремительного удара выбран длинный путь, но итог от этого не изменится», — пояснил он.

Эксперт убежден, что единственный адекватный ответ для РФ — это защищать собственные рубежи и проводить «ограниченные, эшелонированные встречные действия». Это касается как захвата кораблей, так и ударов БПЛА, тем более Министерство обороны России уже опубликовало список предприятий в Европе, на которых производятся дроны для украинской армии.

«Нужно дать четкое предупреждение, что есть правила. Если через территории формально нейтральных стран проходят террористические беспилотники — потому что эти страны не в состоянии обеспечить безопасность и пропускают их по незнанию или по другим причинам, — значит, мы будем заниматься этой проблемой за них. Подобными действиями мы будем бить по объектам на дальних подходах, откуда идут угрозы», — подчеркнул Артамонов.

Заместитель главного редактора журнала «Воин России» капитан I ранга Василий Дандыкин не исключил, что противники РФ могут решиться и на провокации в отношении Калининградской области.

«Следует быть настороже и Балтийскому, и Северному флоту. <…> Надо бить крепче — по зубам. Жаловаться нам некому — в ООН обращаться бесполезно. И сейчас, перед празднованием 9 Мая, нужно быть готовыми: фашисты, неонацисты, бандеровцы обязательно попытаются придумать что-то, чтобы его испортить. У них такая цель — пакостничать везде. Поэтому нам стоит бить по Киеву — по тем мозгам, которые все это придумывают», — заключил аналитик.

Дмитрий Горин
Елена Васильченко
