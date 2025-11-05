Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 ноября 2025 в 14:32

Возможна ли блокада Калининграда? В Госдуме жестко ответили НАТО: детали

Калининград Калининград Фото: Shutterstock/FOTODOM

Североатлантический альянс разрабатывает механизмы блокирования Калининградской области, заявили в МИД России. Какие детали об этом известны, возможна ли блокада Калининграда, как в Госдуме жестко ответили на агрессивную риторику НАТО?

Что известно о планах НАТО блокировать Калининград

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что идет активная милитаризация Балтийского региона.

«Во время учений Альянса отрабатываются такие сценарии, как блокирование Калининградской области. Идет <...> накачка его (региона. — NEWS.ru) коалиционными силами и средствами», — заявил дипломат.

Россия, отметил Грушко, готова в ответ на недопустимые действия использовать все возможности международно-правового и иного характера. В приоритете — обеспечение национальной безопасности и собственных интересов, указал он.

Возможна ли блокада Калининграда, жесткий ответ

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил NEWS.ru, что блокада Калининграда со стороны НАТО может спровоцировать третью мировую войну. В случае реализации подобного сценария использование оружия со стороны России не будет ограничено, подчеркнул парламентарий.

«Я думаю, планы НАТО уже разработаны, потому что мы слышим об этом не впервые. Мы к такому сценарию готовы, не из пистолетов будем отстреливать. При необходимости будет нанесен упреждающий удар, если они сумеют нас убедить в том, что они действительно собираются блокировать Калининградскую область», — сказал Колесник.

Россия располагает не только ракетными комплексами «Искандер» и «Кинжал», но и множеством других видов опасных вооружений, напомнил депутат. Также Западу стоит напомнить о ядерном статусе РФ, добавил Колесник.

Стратегический ракетный комплекс мобильного и шахтного базирования «РС-24 Ярс» Стратегический ракетный комплекс мобильного и шахтного базирования «РС-24 Ярс» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Военный эксперт Александр Артамонов отметил в разговоре с NEWS.ru, что блокада Калининграда может обернуться уничтожением части Европы. Россия обладает необходимым вооружением для жесткого ответа НАТО, подчеркнул он.

«НАТО уже давно разрабатывает так называемый план Барбаросса-2, который предполагает открытие фронта на северо-западе Европы в районе Польши и Прибалтики. Но я отмечу, что у Альянса нет сейчас сил для того, чтобы действительно навязать нам полноценный вооруженный конфликт вокруг Калининградской области», — сказал Артамонов.

По словам эксперта, Альянс рассматривает возможность открытия третьего фронта против России, который включает блокировку Балтийского моря, а затем объединение его с Черным морем в единую систему противостояния. Артамонов считает, что Запад уже активно работает над этим сценарием.

«Этим летом мы проводили учения с использованием оперативно-тактических ракетных комплексов „Искандер“ на территории Калининградской области. На территории Белоруссии стоит новейшее оружие, в том числе и „Орешник“. А в Балтике мы стали проводить военное конвоирование кораблей, точнее плавсредств, потому что это гражданские суда, которые теперь сопровождаются во избежание осмотра и захвата со стороны НАТО. Может ли это привести к жесткой конфронтации? Может», — добавил эксперт.

Артамонов заявил, что блокада Калининградской области не будет эффективной, так как существует право на свободное судоходство и использование воздушного пространства, что позволит избежать изоляции региона.

Что об этом говорят в Европе

Политолог Патрис Браво заявил, что попытка НАТО морской блокады Калининградской области может привести к повторению сценария, схожего с Карибским кризисом, и даже спровоцировать начало полномасштабной войны в Европе.

В материале для французского издания AgoraVox Браво указал, что Альянс рассматривает российский регион как приоритетную цель для возможного превентивного удара, поскольку Калининград имеет стратегическое значение для размещения систем ПВО и ракетных комплексов. Он подчеркнул, что подобная эскалация способна привести к третьей мировой войне.

