В Госдуме пригрозили НАТО жестким ответом в случае блокады Калининграда

Блокада Калининграда со стороны НАТО может спровоцировать третью мировую войну, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. В этом случае, по его словам, использование оружия со стороны России не будет ограничено.

Я думаю, планы НАТО уже разработаны, потому что мы слышим об этом не впервые. Мы к такому сценарию [блокады Калининграда] готовы, не из пистолетов будем отстреливать. При необходимости будет нанесен упреждающий удар, если они сумеют нас убедить в том, что они действительно собираются блокировать Калининградскую область. Военная доктрина говорит о том, что блокировка любого субъекта Российской Федерации приводит к войне. То есть это будет означать начало третьей мировой войны, — отметил Колесник.

Он подчеркнул, что РФ располагает не только ракетными комплексами «Искандер» и «Кинжал», но и множеством других видов опасных вооружений. Кроме того, по его словам, Западу следует напомнить о ядерном статусе России.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что НАТО разрабатывает планы по блокаде Калининградской области. По его словам, в регионе наблюдается активная милитаризация.