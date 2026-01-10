Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 января 2026 в 10:06

«Примет решение до вторника»: в дело Долиной могут вмешаться приставы

Адвокат Лурье: Долина не сможет подписать акт приема-передачи до 20 января

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Певица Лариса Долина находится в отъезде, поэтому она не сможет подписать акт приема-передачи квартиры до 20 января, рассказала РИА Новости адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко. Она уточнила, что у представителя знаменитости нет таких полномочий. Также, по словам адвоката, ее доверительница может обратиться к судебным приставам.

У нас есть право обратиться к судебным приставам, Полина примет решение до вторника, Долина находится в отъезде и вернется только 20 января, — сказала адвокат.

Ранее Свириденко сообщила, что сторона Долиной допустила грубые нарушения процедуры приема-передачи спорной квартиры. Дело в том, что артистка не указала новый адрес регистрации.

До этого стало известно, что покупательница квартиры Лурье не смогла принять жилье из-за неявки певицы на встречу. Накануне, 9 января, автомобиль народной артистки РФ заметили у дома в Хамовниках. Сообщалось, что певица вывезла свои вещи. Принадлежащий Долиной Mercedes въехал в подземный паркинг дома в сопровождении еще пары машин. Очевидцы предположили, что там могла находиться сама знаменитость, которая должна покинуть квартиру до 10 января.

квартиры
Лариса Долина
жилье
приставы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа причина апатии после новогодних праздников
Пассажирам угрожали аннулированием билетов после задержки рейса на сутки
Депрессия у домашних животных: руководство для хозяина
«Болваны, радуйтесь»: экс-советник Кучмы об ударе «Орешником» по Украине
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 10 января: где сбои в России
Чем удивить гостей 13 января? Идея от шеф-повара: тарталетки из картофеля
Как ускорить обмен веществ с помощью супа? Готовим с имбирем и чили
Врач объяснила, как быстро восстановиться после каникул
В Дании взлетели продажи гренландских флагов
Погода в Москве в субботу, 10 января: снежный «Армагеддон» продолжится?
«Катастрофическая ситуация»: Орпо о возможном захвате Гренландии США
Киев теряет БМП CV90 за $12 млн одну за одной
Жители российского города столкнулись со снежным апокалипсисом
Стало известно, откуда ВСУ запускают дроны на Краснодарский край
Раскрыты регионы России с самым быстрым ростом зарплат
Быстрый и легкий разгрузочный день на яблоках — инструкция для новичков
Российские «Бумеранги» не дают ВСУ наладить логистику
На Западе увидели неуязвимость «Орешника» после удара по Украине
Стало известно, чем начали жертвовать россияне при покупке туров
Россиянка забила приятеля молотком в Новый год и спрятала в курятнике
Дальше
Самое популярное
Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом
Общество

Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом

Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет
Общество

Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет

Забудьте про жареную картошку! Леплю из пюре котлетки с яичной начинкой. Простой ужин, который все обожают
Общество

Забудьте про жареную картошку! Леплю из пюре котлетки с яичной начинкой. Простой ужин, который все обожают

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.