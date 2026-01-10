«Примет решение до вторника»: в дело Долиной могут вмешаться приставы Адвокат Лурье: Долина не сможет подписать акт приема-передачи до 20 января

Певица Лариса Долина находится в отъезде, поэтому она не сможет подписать акт приема-передачи квартиры до 20 января, рассказала РИА Новости адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко. Она уточнила, что у представителя знаменитости нет таких полномочий. Также, по словам адвоката, ее доверительница может обратиться к судебным приставам.

У нас есть право обратиться к судебным приставам, Полина примет решение до вторника, Долина находится в отъезде и вернется только 20 января, — сказала адвокат.

Ранее Свириденко сообщила, что сторона Долиной допустила грубые нарушения процедуры приема-передачи спорной квартиры. Дело в том, что артистка не указала новый адрес регистрации.

До этого стало известно, что покупательница квартиры Лурье не смогла принять жилье из-за неявки певицы на встречу. Накануне, 9 января, автомобиль народной артистки РФ заметили у дома в Хамовниках. Сообщалось, что певица вывезла свои вещи. Принадлежащий Долиной Mercedes въехал в подземный паркинг дома в сопровождении еще пары машин. Очевидцы предположили, что там могла находиться сама знаменитость, которая должна покинуть квартиру до 10 января.