Черный Mercedes Долиной у дома в Хамовниках попал на видео

Автомобиль народной артистки России Ларисы Долиной заметили у дома в Хамовниках, сообщает Telegram-канал «112». Согласно его сведениям, певица окончательно завершила переезд, однако не приехала на запланированную передачу ключей покупательнице Полине Лурье.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как черный Mercedes, принадлежащий Долиной, въехал в подземный паркинг дома в сопровождении еще пары машин. Очевидцы предположили, что там может находиться сама знаменитость, которая должна покинуть квартиру до 10 января.

Ранее адвокат Лурье Светлана Свириденко заявила, что ее доверительница не смогла принять жилье из-за неявки певицы на встречу. По словам правозащитницы, представитель артистки не смог подписать акт приема-передачи, поскольку не наделен необходимыми полномочиями.

Адвокат Долиной Мария Пухова в свою очередь сообщила, что Лурье отказалась принять жилье из-за неверного оформления акта приема-передачи. Она уточнила, что квартира была готова к передаче с 5 января, но Лурье тогда приехать не смогла и перенесла встречу на 9 января.