Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 января 2026 в 13:36

Черный Mercedes Долиной у дома в Хамовниках попал на видео

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Автомобиль народной артистки России Ларисы Долиной заметили у дома в Хамовниках, сообщает Telegram-канал «112». Согласно его сведениям, певица окончательно завершила переезд, однако не приехала на запланированную передачу ключей покупательнице Полине Лурье.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как черный Mercedes, принадлежащий Долиной, въехал в подземный паркинг дома в сопровождении еще пары машин. Очевидцы предположили, что там может находиться сама знаменитость, которая должна покинуть квартиру до 10 января.

Ранее адвокат Лурье Светлана Свириденко заявила, что ее доверительница не смогла принять жилье из-за неявки певицы на встречу. По словам правозащитницы, представитель артистки не смог подписать акт приема-передачи, поскольку не наделен необходимыми полномочиями.

Адвокат Долиной Мария Пухова в свою очередь сообщила, что Лурье отказалась принять жилье из-за неверного оформления акта приема-передачи. Она уточнила, что квартира была готова к передаче с 5 января, но Лурье тогда приехать не смогла и перенесла встречу на 9 января.

Лариса Долина
квартира
Хамовники
певицы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Кинолог озвучил план восстановления для собаки после праздничного стресса
Производство на «Запорожстали» встало из-за блэкаута
Долина передала квартиру Лурье или нет? Что известно, зачем двор оцепили
«Нашли документы»: ВС России обнаружили грузинских наемников в ДНР
Инфляция опустошила кошельки жителей Прибалтики
«Ничего не смогли»: в Германии оцепенели после удара «Орешника» по Украине
В Иране оценили ход переговоров с Россией по поставкам газа
В России выросли штрафы за один вид нарушений
Черный Mercedes Долиной у дома в Хамовниках попал на видео
Пенсионеры из России четыре дня провели в снежном капкане
Снежный апокалипсис парализовал Москву: прогноз погоды, будут ли рекорды
Запорожца скрутили после призыва лишать жизни российских военных
Кличко открыто призвал киевлян покинуть город
В Иране посоветовали Трампу заняться собственной страной
«Пик прошли»: москвичам рассказали, когда закончится метель
Депутаты Верховной рады оказались на грани «холодной смерти»
Блэкаут в Белгороде, удар по Орлу: как ВСУ атакуют РФ 9 января
Минобороны РФ: средства ПВО за неделю сбили 1 327 дронов ВСУ
ВС России расширили зону контроля сразу в нескольких регионах
Долина не пришла на встречу с Лурье для передачи ключей от квартиры
Дальше
Самое популярное
Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет
Общество

Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет

Стало известно, какой ответ могут получить США за захват судна РФ
США

Стало известно, какой ответ могут получить США за захват судна РФ

Рецепт торта для тех, кто не умеет готовить и у кого нет духовки: «Муравейник» из трех ингредиентов
Общество

Рецепт торта для тех, кто не умеет готовить и у кого нет духовки: «Муравейник» из трех ингредиентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.