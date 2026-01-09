Лурье отказалась принять квартиру в Хамовниках

Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье отказалась принять жилье, заявила адвокат артистки Мария Пухова в комментарии ТАСС. Она уточнила, что причиной стало оформление акта приема-передачи с датой 5 января, которую сторона собственницы сочла некорректной.

Сегодня на встрече адвокат Полины отказалась подписывать акт, поскольку он датирован 5-м числом, и, соответственно, забрать ключи, — заявила адвокат.

Пухова пояснила, что квартира готова к передаче с 5 января и к этой дате акт приема-передачи был также составлен. По ее словам, Лурье тогда приехать не смогла и перенесла встречу на 9 января.

Адвокат Лурье Светлана Свириденко подтвердила, что ее защитница не приняла ключи от квартиры через представителя Долиной. По ее словам, у него не было полномочий для оформления процедуры — документов на передачу собственности, ключей и подписание акта приема-передачи.

