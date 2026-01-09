Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 января 2026 в 13:07

Долина не пришла на встречу с Лурье для передачи ключей от квартиры

Адвокат Свириденко: Лурье не смогла принять квартиру из-за неявки Долиной

Дом в Хамовниках, где находится квартира Лурье Дом в Хамовниках, где находится квартира Лурье Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Покупательница квартиры в Хамовниках Полина Лурье не смогла принять жилье из-за неявки певицы Ларисы Долиной на встречу, заявила в беседе с РИА Новости адвокат Лурье Светлана Свириденко. По ее словам, представитель артистки не смог подписать акт приема-передачи, поскольку не наделен такими полномочиями.

Квартиру сегодня принять не смогли, так как Долина не пришла, а у ее доверенного лица нет полномочий на передачу квартиры и ключей, а также на подписание акта приема-передачи квартиры, — подчеркнула собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что Долина окончательно освободила квартиру, которую у нее купила Лурье за 112 млн рублей. По словам местных жителей, возле дома больше не наблюдается активности, связанной с переездом. Последний раз вывоз вещей исполнительницы сразу на трех грузовиках видели 5 января.

До этого телеведущий Отар Кушанашвили выразил мнение, что Долина обречена быть проклятой до конца дней. По его словам, случай со скандальной квартирой надолго оставит осадок в памяти поклонников певицы. Также он признался, что его личное впечатление от артистки всегда было негативным.

