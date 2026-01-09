Певица Лариса Долина освободила квартиру в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей, рассказала РИА Новости адвокат покупательницы Светлана Свириденко. При этом, по ее словам, певица пока не передала жилплощадь.

Долина освободила квартиру, — сказала собеседница агентства.

Свириденко отметила, что скоро пройдет встреча с представителем Долиной. Во время этой встречи будет осуществлена передача квартиры.

Психолог Вероника Степанова между тем предложила освободить квартиру Лурье при помощи американского спецназа. Она сделала отсылку к захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого насильно вывезли из страны в США.

Ранее появилась информация, что Долина не смогла покинуть квартиру в Хамовниках в установленные сроки из-за большого количества вещей. Артистка обещала освободить жилплощадь еще 5 января. Однако, как рассказал адвокат хозяйки квартиры Полины Лурье, теперь переезд ожидается не раньше 9 января.

Вместе с этим в Московском международном Доме музыки отменили юбилейное шоу Долиной. Ее место в мартовской афише займут муж актрисы Агаты Муцениеце Петр Дранга и певица Пелагея. Концерт был перенесен организаторами из-за мощной волны негатива, обрушившейся на артистку на фоне публичного скандала вокруг ее квартиры.