Названа причина, по которой Долина не передала квартиру Лурье в срок

Названа причина, по которой Долина не передала квартиру Лурье в срок SHOT: Лариса Долина не успевает перевезти вещи из квартиры в Хамовниках

Певица Лариса Долина не смогла покинуть квартиру в Хамовниках в установленные сроки из-за большого количества вещей, передает Telegram-канал SHOT. Артистка ранее сообщала о своем намерении освободить квартиру 5 января, однако, как отметил адвокат владелицы недвижимости Полины Лурье, теперь переезд ожидается примерно 9 января.

По информации канала, накануне было замечено, как три грузовика одновременно вывозили имущество Долиной. Несмотря на завершение основного этапа переезда, певице все еще нужно немного времени, чтобы полностью завершить процесс. Изначально планировалось, что артистка съедет из квартиры в конце 2025 года.

Ранее сообщалось, что из-за скандала, связанного с квартирой, певица подверглась критике со стороны общественности, что заметно отразилось на ее деятельности. Выяснилось, что продажа билетов на ее сольный концерт в Москве была приостановлена. Хотя мероприятие по-прежнему указано в афише на официальном сайте певицы, при попытке приобрести билеты появляется сообщение об ошибке: «Элемент не найден».