Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
05 января 2026 в 18:35

Названа причина, по которой Долина не передала квартиру Лурье в срок

SHOT: Лариса Долина не успевает перевезти вещи из квартиры в Хамовниках

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Певица Лариса Долина не смогла покинуть квартиру в Хамовниках в установленные сроки из-за большого количества вещей, передает Telegram-канал SHOT. Артистка ранее сообщала о своем намерении освободить квартиру 5 января, однако, как отметил адвокат владелицы недвижимости Полины Лурье, теперь переезд ожидается примерно 9 января.

По информации канала, накануне было замечено, как три грузовика одновременно вывозили имущество Долиной. Несмотря на завершение основного этапа переезда, певице все еще нужно немного времени, чтобы полностью завершить процесс. Изначально планировалось, что артистка съедет из квартиры в конце 2025 года.

Ранее сообщалось, что из-за скандала, связанного с квартирой, певица подверглась критике со стороны общественности, что заметно отразилось на ее деятельности. Выяснилось, что продажа билетов на ее сольный концерт в Москве была приостановлена. Хотя мероприятие по-прежнему указано в афише на официальном сайте певицы, при попытке приобрести билеты появляется сообщение об ошибке: «Элемент не найден».

Лариса Долина
переезд
сроки
квартиры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Девушка повторила тренд из соцсетей и получила пузыри на коже вместо лайков
Обломки БПЛА упали на жительницу липецкого города
Свиридова похвасталась фотографией с 22-летним красавчиком
Экс-помощница Байдена раскрыла его истинное отношение к России
«Империализм в чистом виде»: в Германии осудили США за атаку на Венесуэлу
Сотрудники многострадального Лувра решили проучить Министерство культуры
Стала известна дата похорон Хорошева
Десятки человек вышли к суду в Нью-Йорке на фоне скандала с Мадуро
Пожизненное или смертная казнь? Как судят Мадуро, в чем его обвинили США
Политолог раскрыл, чем может обернуться для Трампа атака на Венесуэлу
Жильцы трех домов на Кубани остались без крова из-за снега
Дело Мадуро рассмотрит судья Хеллерштейн, выносивший решение против Трампа
Полиция задержала хирурга-самоучку из клиники, где умерла блогерша
Блогер раскрыл, почему Зеленский встревожился после ударов США по Венесуэле
Налоговый вычет: как вернуть часть уплаченных налогов
Названа причина, по которой Долина не передала квартиру Лурье в срок
В Германии задержали бывшего депутата Рады из-за финансовых афер
Харьков содрогнулся от серии взрывов
Туроператорам рекомендовали приостановить продажу путевок в Венесуэлу
Россия поставила рекорд по пожизненным приговорам: за что сажают, детали
Дальше
Самое популярное
Вкуснее винегрета: простой салат со свеклой и маринованными огурцами к обеду, ужину или на перекус
Общество

Вкуснее винегрета: простой салат со свеклой и маринованными огурцами к обеду, ужину или на перекус

Никаких больше сырников и оладий. Готовлю гибаницу по-сербски: лаваш, сыр и 15 минут! Простой рецепт быстрого завтрака
Общество

Никаких больше сырников и оладий. Готовлю гибаницу по-сербски: лаваш, сыр и 15 минут! Простой рецепт быстрого завтрака

Творожник со слоеным тестом: для завтраков и уютного семейного чаепития — готовится без усилий
Общество

Творожник со слоеным тестом: для завтраков и уютного семейного чаепития — готовится без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.