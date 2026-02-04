Мексиканка выучила русский, влюбилась в сибиряка и переехала в Тюмень Журналистка Родригес из Мексики переехала в Тюмень и захотела открыть бизнес

Мексиканская журналистка Лаура Родригес приехала в Россию в 2015 году и решила остаться в стране, передает RT. Изначально девушка приехала посмотреть на Москву и Санкт-Петербург, но в итоге захотела задержаться — нашла работу и уехала в Тюмень. Во время пандемии она переехала в деревню, где познакомилась с будущим мужем.

Сейчас я уже могу сказать, что это была судьба. Это она привела меня в Тюмень, и я рада и счастлива, что так получилось. Моя цель по-прежнему — это лучше узнать Россию, к которой меня тянет с самого детства. Я уже посетила несколько разных регионов и прекрасно понимаю, какая это многообразная страна, — поделилась Родригес.

Ранее девушка работала журналистом в Мексике, а сейчас преподает испанский язык. Родригес научилась готовить борщ, полюбила баню и сибирскую зиму. Ей нравится русская литература, традиционная кухня и дачные заботы.

В планах у мексиканки — показать родственникам Сибирь и открыть в России собственную кондитерскую. По ее мнению, русские и мексиканцы очень похожи: оба народа патриотичны, ценят семейные традиции, всегда готовы помочь и умеют весело проводить время.

Ранее сообщалось, что приемный сын главнокомандующего ВСУ Александра Сырского Иван, проживающий в Австралии и выступающий против Киева, рассматривает возможность переезда в Россию. По его словам, на данный момент процесс получения российского паспорта поставлен на паузу из-за его длительности и стоимости.