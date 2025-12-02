Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 декабря 2025 в 12:19

Американист раскрыл, каких территорий могут лишиться США

Американист Блохин: США могут потерять юг страны из-за мигрантов

Фото: Mani Albrecht/ZUMAPRESS/Global Look Press
США могут потерять юг страны из-за нерешенных миграционных проблем, заявил NEWS.ru научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. По его словам, это связано с текущими демографическими трендами и особенностями расселения выходцев из Мексики.

По прогнозу ООН, к середине XXI века белые люди в США станут меньшинством. Многие имеют одного ребенка, а кто-то вообще не рожает. При этом есть огромное количество детей у азиатов, чернокожих и мексиканцев. Именно со стороны Мексики идет огромный поток мигрантов. В отличие от других народов США, мексиканцы почти не смешиваются с другими этносами и не интегрируются в общество. Они селятся в южных штатах, особенно в Техасе. Прогнозы крайне катастрофичны: если США не урегулируют иммигрантскую политику, то возможно, что южные штаты отойдут Мексике, — пояснил Блохин.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о желании лишать американского гражданства мигрантов, пойманных на совершении преступлений. Он подчеркнул, что эта мера коснется и тех, кто получил статус при предыдущих администрациях.

