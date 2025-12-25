Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 декабря 2025 в 22:58

«Не рождаются такие сейчас»: Любовь Успенская о смерти Алентовой

Любовь Успенская заявила, что актеры вроде Алентовой уже не рождаются

Любовь Успенская Любовь Успенская Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Певица Любовь Успенская заявила NEWS.ru, что актриса Вера Алентова была потрясающей. На мероприятии Fashion New Year Awards 2025 она призналась, что ей всегда печально, когда уходят такие талантливые люди.

Всегда любила. Потрясающая актриса, а сегодня ее не стало. Очень печально каждый раз, когда уходят такие потрясающие, знаменитые, талантливые люди. К сожалению, не рождаются такие сейчас, — отметила она.

Актриса Вера Алентова умерла 25 декабря на 84-м году жизни. Артистке стало плохо на похоронах актера Анатолия Лобоцкого: оттуда ее доставили в больницу, где она скончалась.

О смерти Алентовой ранее сообщили в пресс-службе театра имени Пушкина. Там подчеркнули, что информация о времени и месте прощания с актрисой станет известна позже.

Актер Александр Михайлов, получивший широкую известность по главной роли в фильме «Любовь и голуби» подчеркнул, что смерть Веры Алентовой стала большим потрясением для мира кино. По его словам, ушедшая из жизни актриса обладала исключительным даром и выдающимся талантом.

Любовь Успенская
Вера Алентова
актрисы
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыты детали переговоров "Газпрома" с Казахстаном
Русские сникерсы в Лондоне: как батончики из РФ попали в Британию
«Не рождаются такие сейчас»: Любовь Успенская о смерти Алентовой
Безруков подал иск на 500 тысяч рублей за маски с его лицом
Грузинская СГБ раскрыла имя организатора штурма дворца президента
Вот и все, Лурье победила: безутешная Долина покидает квартиру в Хамовниках
«Хорошие идеи»: Зеленский переговорил с Уиткоффом и Кушнером
Известный певец погиб после несчастного случая с электричеством
Суд заставил «Синема Парк» заплатить 126 млн рублей за показ фильмов Sony
«Она сказала да!»: Бузова и Киркоров «поженились» на публике
Финансист Миндича поставил точку в вопросе возвращения на Украину
Захарова обратилась к бойцам СВО на передовой
Отказ мальчика идти воровать послужил поводом для избиения
Шквальный ветер в Петербурге начал валить елки
«Пять суток непрерывного общения»: Захарова подвела итоги года
Ученые установили связь между потреблением витаминов и риском развития рака
Водитель высадил ребенка в 40-градусный мороз из-за шоколадки
«Там все видят»: Мединский о насаждении конфессий на Украине
ПВО за пять часов сбила почти полсотни украинских дронов
Опубликован топ-10 предметов, извлеченных из россиян в 2025 году
Дальше
Самое популярное
Новогодние рулетики — крутите хоть с крабовыми палочками, хоть с колбасой: съедят до боя курантов
Общество

Новогодние рулетики — крутите хоть с крабовыми палочками, хоть с колбасой: съедят до боя курантов

Что известно о последних днях жизни и причине смерти актрисы Веры Алентовой
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти актрисы Веры Алентовой

Гарнир больше не нужен: готовлю филе грудки в картофельно-сырной шубе. Разрезал — и полноценный ужин на тарелке
Общество

Гарнир больше не нужен: готовлю филе грудки в картофельно-сырной шубе. Разрезал — и полноценный ужин на тарелке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.