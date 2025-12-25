«Не рождаются такие сейчас»: Любовь Успенская о смерти Алентовой Любовь Успенская заявила, что актеры вроде Алентовой уже не рождаются

Певица Любовь Успенская заявила NEWS.ru, что актриса Вера Алентова была потрясающей. На мероприятии Fashion New Year Awards 2025 она призналась, что ей всегда печально, когда уходят такие талантливые люди.

Всегда любила. Потрясающая актриса, а сегодня ее не стало. Очень печально каждый раз, когда уходят такие потрясающие, знаменитые, талантливые люди. К сожалению, не рождаются такие сейчас, — отметила она.

Актриса Вера Алентова умерла 25 декабря на 84-м году жизни. Артистке стало плохо на похоронах актера Анатолия Лобоцкого: оттуда ее доставили в больницу, где она скончалась.

О смерти Алентовой ранее сообщили в пресс-службе театра имени Пушкина. Там подчеркнули, что информация о времени и месте прощания с актрисой станет известна позже.

Актер Александр Михайлов, получивший широкую известность по главной роли в фильме «Любовь и голуби» подчеркнул, что смерть Веры Алентовой стала большим потрясением для мира кино. По его словам, ушедшая из жизни актриса обладала исключительным даром и выдающимся талантом.