06 февраля 2026 в 14:30

Тыква, мед и творог — даже печь не нужно. Обалденный десерт к чаю, и ни грамма сахара

Фото: D-NEWS.ru
Возьмите тыкву и творог — и приготовьте обалденный десерт без сахара и выпечки! Это гениально просто и необычно: нежный, легкий и красивый слоеный муссовый торт, который поразит всех.

Получается потрясающе: бархатистая тыквенная прослойка с тонкой цитрусовой ноткой и воздушный творожный крем идеально сочетаются, создавая освежающий и не приторный вкус.

Для приготовления вам понадобится: 500 г мякоти тыквы, сок и цедра 1 лимона, 4 ст.л. меда, 350 г творога, 150 мл несладкого йогурта или кефира, 40 г желатина, 200 мл воды. Тыкву нарежьте кубиками и отварите до мягкости. Слейте воду, добавьте к тыкве лимонный сок, цедру и 2 ст.л. меда, превратите в гладкое пюре блендером. Желатин (40 г) разделите на две части и каждую размочите в 100 мл воды, затем растопите на водяной бане. Смешайте творог, оставшийся мед и йогурт, взбейте. Введите в творожную массу одну часть желатина, а вторую — в тыквенное пюре. В форму, слегка смазанную маслом, порционно и поочередно заливайте разноцветные слои. Уберите в холодильник до полного застывания. Приятного аппетита!

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

Мария Левицкая
М. Левицкая
