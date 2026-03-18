18 марта 2026 в 06:30

Синнабоны отдыхают: нежные булочки тают во рту — проверенный рецепт

Часто домашние булочки получаются плотным и уже на следующий день превращаются в сухари. Этот рецепт сломал все стереотипы. Булочки выходят такими воздушными, что напоминают облако. Секрет в необычном способе замеса и правильных пропорциях. Один раз попробуете — и будете печь только так.

Возьмите большую миску, просейте туда 600 г муки. Добавьте пакетик сухих дрожжей (10 г), 80 г сахара и ч. л. соли. Перемешайте. В отдельной емкости соедините 300 мл теплого молока, 100 г растопленного сливочного масла и одно яйцо. Влейте жидкую смесь в муку. Замесите тесто. Оно будет слегка липнуть к рукам — не подсыпайте лишней муки, иначе булочки получатся плотными. Месите минут 10, пока тесто не станет гладким и эластичным. Накройте пленкой и уберите в теплое место на полтора часа. Тесто должно увеличиться втрое.

Подошедшее тесто обомните, разделите на 15–16 равных частей. Из каждого кусочка скатайте аккуратный шарик. Подготовьте форму для запекания, смазав ее сливочным или растительным маслом, и выложите заготовки на небольшом расстоянии друг от друга — примерно 1–2 сантиметра. Накройте форму и оставьте на 20 минут. За это время булочки еще раз поднимутся и слегка срастутся боками — это нормально. Перед отправкой в духовку смажьте поверхность смесью из желтка и ст. л. молока — это придаст готовой выпечке блеск.

Отправляйте в разогретую до 180 градусов духовку на 25–30 минут до румяной корочки. Готовые булочки смажьте растопленным сливочным маслом..

  • Совет: подавайте булочки теплыми с домашним вареньем или сгущенкой. На второй день просто разогрейте в микроволновке 20 секунд — снова будут как свежие.

