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13 июня 2026 в 15:04

Салат «Ежедневный» с овощами: простой хит, который хочется есть все лето

Фото: D-NEWS.ru
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Иногда самые вкусные салаты получаются из самых обычных продуктов. Этот рецепт как раз из таких. Свежие овощи, нежный сыр, сладкая кукуруза и ароматный чеснок создают легкое, сочное и яркое блюдо, которое отлично подходит и к шашлыку, и к обычному семейному ужину.

Главное достоинство салата — его универсальность. Готовится всего за несколько минут, выглядит аппетитно и получается настолько вкусным, что многие готовят его снова и снова. А благодаря сыру и кукурузе он не только освежает, но и хорошо насыщает.

Для приготовления вам понадобится: консервированная кукуруза — 300 г, огурец — 250 г, сладкий перец — 150 г, помидоры — 250 г, сыр сиртаки — 200 г, чеснок — 2 зубчика, листья салата — 80 г, оливковое масло — 20 мл, соль — 3 г, черный перец — 1 г.

Огурец, сладкий перец и помидоры нарежьте небольшими кусочками. Листья салата промойте, обсушите и порвите руками. С кукурузы слейте жидкость. Сыр сиртаки нарежьте аккуратными кубиками, а чеснок пропустите через пресс или очень мелко порубите.

Соедините все ингредиенты в глубокой салатнице, добавьте соль и черный перец, заправьте оливковым маслом и аккуратно перемешайте, чтобы кусочки сыра сохранили форму. Подавайте сразу после приготовления, пока овощи остаются максимально свежими и хрустящими.

Проверено редакцией
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