Заливная пицца с чесночным соусом: смешали, вылили на противень — и на 20 минут в духовку

Заливная пицца с чесночным соусом: смешали, вылили на противень — и на 20 минут в духовку

Заливная пицца на скорую руку — она готовится без замеса и раскатки теста. Жидкое тесто на кефире, сочная начинка из колбасы, помидоров и зелени, а сверху — аппетитная чесночная заливка и сырная корочка.

Для теста возьмите: 250 мл кефира, 2 яйца, 200 г муки, 1 ч. л. соды, соль. Для начинки: 150 г вареной колбасы, 2 помидора, пучок зелени (укроп, петрушка), 150 г твердого сыра. Для заливки: 3 ст. л. майонеза, 2 зубчика чеснока, 1 яйцо.

Рецепт: кефир смешайте с яйцами, содой и солью, постепенно всыпьте муку, замесите тесто консистенции густой сметаны. Колбасу и помидоры нарежьте мелкими кубиками, зелень порубите. Добавьте начинку в тесто, перемешайте.

Вылейте тесто на противень, застеленный пергаментом. Посыпьте тертым сыром. Для заливки смешайте майонез, выдавленный чеснок и яйцо. Распределите заливку поверх сыра. Запекайте в разогретой до 190°C духовке 20 минут.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить заливную пиццу и дала совет: для большего вкуса и аромата добавьте в тесто немного паприки и сушеного орегано.

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