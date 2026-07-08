Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
08 июля 2026 в 16:01

Сын Валерия Золотухина вошел в состав труппы «Современника»

Валерий Золотухин Валерий Золотухин Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Сын актеров Валерия Золотухина и Ирины Линдт Иван стал членом труппы «Современника», сообщает KP.RU. Он определился с профессией еще после окончания девятого класса.

В 2021 году Иван Золотухин поступил в Московскую театральную школу Олега Табакова. До выпуска из учебного заведения ему уже удалось поработать в различных спектаклях и кино.

Ранее Дана Борисова призналась, что ее дочь перестала выходить на публику и временно ведет затворнический образ жизни из-за лишнего веса. По ее словам, появившиеся в СМИ сведения, что девушка пережила неудачные пластические операции, не соответствуют действительности.

До этого Линдт назвала странной систему сдачи ЕГЭ. По ее мнению, успешное прохождение тестов не может показать кругозор детей.

Шоу-бизнес
театры
актеры
Валерий Золотухин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В НАТО раскрыли, без какого оружия останется Европа
Мужчина выстрелил в бывшую жену, чтобы скрыть измену
Стало известно о жертвах и пострадавших в Иране при ударах США
В Дагестане снова ввели ЧС из-за подтопления
«Они же на фронте»: Журавлеву дали совет после резонансного интервью
В Белгородской области скончался пострадавший от удара дрона 1 июля
Иран атаковал американские военные объекты в Персидском заливе
Shaman ответил на слухи о падении со сцены в Перми
Врачи спасли ребенка с магнитами внутри
Найдено тело одной из пропавших в Туве девочек
Удары США по Ирану парализовали движение в Ормузском проливе
«Устали от нападок»: стало известно, почему НАТО разваливается на глазах
В НАТО заявили, что Европа готова к выводу войск США
Пострадавшей под Белгородом потребовалась помощь столичных медиков
Европарламент потребовал проверить главу ФИФА из-за просьбы Трампа
В Дагестане вода прорвала дамбу
Один россиянин погиб, еще 22 ранены при атаках ВСУ на один из регионов
В ФСБ раскрыли детали вербовки задержанной по делу о подготовке теракта
Силовики задержали члена правления оппозиционной партии «Мать Армения»
В Сети появились кадры задержания неудавшейся террористки
Дальше
Самое популярное
Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом
Общество

Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа
Семья и жизнь

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно
Общество

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.