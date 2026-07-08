Сын Валерия Золотухина вошел в состав труппы «Современника»

Сын актеров Валерия Золотухина и Ирины Линдт Иван стал членом труппы «Современника», сообщает KP.RU. Он определился с профессией еще после окончания девятого класса.

В 2021 году Иван Золотухин поступил в Московскую театральную школу Олега Табакова. До выпуска из учебного заведения ему уже удалось поработать в различных спектаклях и кино.

Ранее Дана Борисова призналась, что ее дочь перестала выходить на публику и временно ведет затворнический образ жизни из-за лишнего веса. По ее словам, появившиеся в СМИ сведения, что девушка пережила неудачные пластические операции, не соответствуют действительности.

До этого Линдт назвала странной систему сдачи ЕГЭ. По ее мнению, успешное прохождение тестов не может показать кругозор детей.