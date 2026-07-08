Россиянам объяснили, какие операции приводят к блокировке банковской карты

Быстрые транзакции могут привести к блокировке банковской карты на основании 115-ФЗ, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, счета также могут заморозить при большом количестве переводов в течение суток.

На основании 115-ФЗ банки обязаны проводить тщательную проверку всех операций на предмет отмывания денег и финансирования терроризма. Это приводит к более частым блокировкам. Есть некоторые параметры, по которым организации выявляют потенциально мошеннические операции, например их частота. Более 30 переводов за сутки станут звоночком. Также подозрительна и скорость транзакций. Быстрая отправка только что полученных средств вызовет вопросы, — предупредил Щербаченко.

Он подчеркнул, что в рамках 115-ФЗ у банка могут возникнуть вопросы к переводам с карт, по которым не совершаются регулярные платежи, такие как ЖКУ или оплата сотовой связи. Также, по словам доцента, это касается ситуаций, когда средний остаток на счете слишком низкий — не более 10% от среднедневного объема операций.

Еще возможные причины блокировки: перевод денег другому человеку или на свой счет в другом банке сразу после крупного пополнения, снятие наличных, полученных в виде субсидии, получение крупных сумм от третьих лиц. Причина блокировки определяет дальнейшие действия. Если банк считает, что операция выполнена без согласия клиента, достаточно подтвердить ее через поддержку. Если блокировка связана с подозрением на нарушение антиотмывочного законодательства, потребуется предоставить документы, подтверждающие легальность платежа, — заключил Щербаченко.

Ранее в МВД России заявили, что переход на банковские карты с чипами и внедрение бесконтактных банкоматов сделали невозможным кражу денег со счетов с помощью поддельных считывающих устройств. По данным ведомства, традиционные методы кражи данных, такие как скимминг и шимминг, больше не актуальны.