ВСУ придумали новый способ помешать работе ЗАЭС

ВСУ препятствуют доставке персонала на Запорожскую атомную электростанцию, дистанционно минируя подъездные дороги из близлежащих населенных пунктов, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. По ее словам, все эти действия создают дополнительные риски для мирного населения. Вместе с тем сама ЗАЭС продолжает работать в штатном режиме.

ВСУ регулярно минируют подъездные дороги к Энергодару. Часть персонала Запорожской АЭС проживает в близлежащих населенных пунктах, поэтому такие действия напрямую осложняют их передвижение — как на работу, так и обратно домой, — заявила Яшина.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что агентство могло бы назвать виновника атак на Запорожскую АЭС при наличии неопровержимых доказательств. Он пояснил, что в условиях вооруженного конфликта установить ответственность крайне сложно из-за противоречивых версий сторон. По его словам, агентство вынуждено проявлять максимальную осмотрительность.

Кроме того, глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев сообщал, что ВСУ продолжили наносить интенсивные удары по району Запорожской АЭС и городу Энергодару. Он отметил, что за одни сутки было зафиксировано более 60 попыток атак со стороны украинских войск. Лихачев выразил уверенность, что украинской стороне не удастся достичь этой деструктивной цели.