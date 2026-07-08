Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
08 июля 2026 в 15:40

ВСУ придумали новый способ помешать работе ЗАЭС

Представитель ЗАЭС Яшина: ВСУ мешают доставке персонала на станцию

Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

ВСУ препятствуют доставке персонала на Запорожскую атомную электростанцию, дистанционно минируя подъездные дороги из близлежащих населенных пунктов, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. По ее словам, все эти действия создают дополнительные риски для мирного населения. Вместе с тем сама ЗАЭС продолжает работать в штатном режиме.

ВСУ регулярно минируют подъездные дороги к Энергодару. Часть персонала Запорожской АЭС проживает в близлежащих населенных пунктах, поэтому такие действия напрямую осложняют их передвижение — как на работу, так и обратно домой, — заявила Яшина.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что агентство могло бы назвать виновника атак на Запорожскую АЭС при наличии неопровержимых доказательств. Он пояснил, что в условиях вооруженного конфликта установить ответственность крайне сложно из-за противоречивых версий сторон. По его словам, агентство вынуждено проявлять максимальную осмотрительность.

Кроме того, глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев сообщал, что ВСУ продолжили наносить интенсивные удары по району Запорожской АЭС и городу Энергодару. Он отметил, что за одни сутки было зафиксировано более 60 попыток атак со стороны украинских войск. Лихачев выразил уверенность, что украинской стороне не удастся достичь этой деструктивной цели.

Регионы
ЗАЭС
атаки ВСУ
обстрелы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Поплавская предложила Журавлеву заключить контракт и отправиться на СВО
В Белгородской области скончался пострадавший от удара дрона 1 июля
Иран атаковал американские военные объекты в Персидском заливе
Shaman ответил на слухи о падении со сцены в Перми
Врачи спасли ребенка с магнитами внутри
Найдено тело одной из пропавших в Туве девочек
Удары США по Ирану парализовали движение в Ормузском проливе
«Устали от нападок»: стало известно, почему НАТО разваливается на глазах
В НАТО заявили, что Европа готова к выводу войск США
Пострадавшей под Белгородом потребовалась помощь столичных медиков
Европарламент потребовал проверить главу ФИФА из-за просьбы Трампа
В Дагестане вода прорвала дамбу
Один россиянин погиб, еще 22 ранены при атаках ВСУ на один из регионов
В ФСБ раскрыли детали вербовки задержанной по делу о подготовке теракта
Силовики задержали члена правления оппозиционной партии «Мать Армения»
В Сети появились кадры задержания неудавшейся террористки
Европа установила тревожный температурный рекорд
Возлюбленный Лерчек рассказал о ее состоянии после химиотерапии
Овечкин завершил трехлетнюю тяжбу с соседом-американцем
Назван самый важный анализ для женщин, планирующих беременность
Дальше
Самое популярное
Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом
Общество

Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа
Семья и жизнь

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно
Общество

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.