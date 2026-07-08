Саперы изъяли неразорвавшуюся часть дрона в Луганске

Саперы военной комендатуры Луганской Народной Республики обнаружили на месте удара украинских БПЛА по стоянке с автомобилями предприятия «Почта ЛНР» неразорвавшуюся боевую часть дрона, сообщил РИА Новости представитель комендатуры. Взрывоопасный предмет изъяли для последующей утилизации.

Саперы военной комендатуры ЛНР обследовали место удара, обнаружили неразорвавшуюся боевую часть БПЛА и изъяли ее для дальнейшей утилизации на полигоне, — сказал собеседник агентства.

Ранее губернатор Запорожья Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ атаковали рейсовый пассажирский автобус, следовавший по маршруту Краснодар — Мелитополь. В момент удара в транспорте находились девять пассажиров и два водителя.

До этого оперштаб Белгородской области сообщил, что мирный житель пострадал в Белгороде в результате атаки беспилотника на коммерческий объект. Мужчина со множественными осколочными ранениями руки доставлен в городскую больницу, где ему оказали помощь.

Ранее мэр Энергодара Максим Пухов сообщил, что FPV-дрон ударил по жилому дому на улице Лесной. По его словам, один человек получил ранения, состояние пострадавшего опасений не вызывало.