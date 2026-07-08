Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
08 июля 2026 в 16:28

Саперы изъяли неразорвавшуюся часть дрона в Луганске

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Саперы военной комендатуры Луганской Народной Республики обнаружили на месте удара украинских БПЛА по стоянке с автомобилями предприятия «Почта ЛНР» неразорвавшуюся боевую часть дрона, сообщил РИА Новости представитель комендатуры. Взрывоопасный предмет изъяли для последующей утилизации.

Саперы военной комендатуры ЛНР обследовали место удара, обнаружили неразорвавшуюся боевую часть БПЛА и изъяли ее для дальнейшей утилизации на полигоне, — сказал собеседник агентства.

Ранее губернатор Запорожья Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ атаковали рейсовый пассажирский автобус, следовавший по маршруту Краснодар — Мелитополь. В момент удара в транспорте находились девять пассажиров и два водителя.

До этого оперштаб Белгородской области сообщил, что мирный житель пострадал в Белгороде в результате атаки беспилотника на коммерческий объект. Мужчина со множественными осколочными ранениями руки доставлен в городскую больницу, где ему оказали помощь.

Ранее мэр Энергодара Максим Пухов сообщил, что FPV-дрон ударил по жилому дому на улице Лесной. По его словам, один человек получил ранения, состояние пострадавшего опасений не вызывало.

Регионы
ЛНР
ВСУ
БПЛА
атаки ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Дагестане снова ввели ЧС из-за подтопления
Поплавская предложила Журавлеву заключить контракт и отправиться на СВО
В Белгородской области скончался пострадавший от удара дрона 1 июля
Иран атаковал американские военные объекты в Персидском заливе
Shaman ответил на слухи о падении со сцены в Перми
Врачи спасли ребенка с магнитами внутри
Найдено тело одной из пропавших в Туве девочек
Удары США по Ирану парализовали движение в Ормузском проливе
«Устали от нападок»: стало известно, почему НАТО разваливается на глазах
В НАТО заявили, что Европа готова к выводу войск США
Пострадавшей под Белгородом потребовалась помощь столичных медиков
Европарламент потребовал проверить главу ФИФА из-за просьбы Трампа
В Дагестане вода прорвала дамбу
Один россиянин погиб, еще 22 ранены при атаках ВСУ на один из регионов
В ФСБ раскрыли детали вербовки задержанной по делу о подготовке теракта
Силовики задержали члена правления оппозиционной партии «Мать Армения»
В Сети появились кадры задержания неудавшейся террористки
Европа установила тревожный температурный рекорд
Возлюбленный Лерчек рассказал о ее состоянии после химиотерапии
Овечкин завершил трехлетнюю тяжбу с соседом-американцем
Дальше
Самое популярное
Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом
Общество

Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа
Семья и жизнь

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно
Общество

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.