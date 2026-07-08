Мать отдыхала в сауне, пока ее ребенок умирал голодной смертью Жительнице Южной Кореи грозит 30 лет тюрьмы за гибель 19-месячной дочери

В Южной Корее женщине грозит 30 лет лишения свободы за то, что она оставила 19-месячную дочь без еды и присмотра на 67 часов, пишет The Korea Herald. По версии следствия, 20-летняя жительница Инчхона, воспитывавшая ребенка одна и получавшая государственную помощь, с января практически не кормила девочку и не обеспечивала ей необходимого ухода.

Моя беспечность оставила неизгладимый след в моей жизни. Я глубоко сожалею о том, что совершила против своего ребенка, и приму любое наказание, — пояснила мать ребенка.

Перед трагедией женщина, как утверждает обвинение, оставила дочь одну дома, а сама ушла отдыхать в парк развлечений и сауну. В суде прокуратура представила записи с домашней камеры, на которых, по ее данным, зафиксированы случаи оскорблений и избиения ребенка.

Защита заявляет, что у обвиняемой не было умысла причинить вред дочери. Прокуратура запросила для нее 30 лет заключения. Судебное разбирательство продолжается.

Ранее стало известно, что суд в Санкт-Петербурге заключил под стражу родителей, обвиняемых в жестоком убийстве своего ребенка. По версии следствия, они почти месяц сознательно не кормили годовалого младенца, что привело к его смерти.