Врач назвал причины увеличения доли детей с аутизмом

У недоношенных детей выше вероятность развития расстройств аутистического спектра, заявил НСН врач — педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус. Он отметил, что сейчас все чаще выхаживают новорожденных с весом менее 1,5 килограмма.

У нас за последние 25–30 лет больше рождается недоношенных, маловесных детей с определенными особенностями развития. У них вероятность того, что проявятся расстройства аутистического спектра, выше, — сказал Продеус.

Врач подчеркнул, что в последние годы также улучшилась диагностика такого типа расстройств. По его словам, в России фиксируется устойчивый рост числа детей с диагнозом «аутизм».

Ранее доктор химических наук Вадим Негребецкий рассказал, что лекарственные средства не могут повлиять на развитие аутизма. По его словам, в данный момент взаимосвязь не доказана.