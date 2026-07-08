Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
08 июля 2026 в 16:53

Врач назвал причины увеличения доли детей с аутизмом

Врач Продеус: у недоношенных детей выше вероятность появления аутизма

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

У недоношенных детей выше вероятность развития расстройств аутистического спектра, заявил НСН врач — педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус. Он отметил, что сейчас все чаще выхаживают новорожденных с весом менее 1,5 килограмма.

У нас за последние 25–30 лет больше рождается недоношенных, маловесных детей с определенными особенностями развития. У них вероятность того, что проявятся расстройства аутистического спектра, выше, — сказал Продеус.

Врач подчеркнул, что в последние годы также улучшилась диагностика такого типа расстройств. По его словам, в России фиксируется устойчивый рост числа детей с диагнозом «аутизм».

Ранее доктор химических наук Вадим Негребецкий рассказал, что лекарственные средства не могут повлиять на развитие аутизма. По его словам, в данный момент взаимосвязь не доказана.

Здоровье
дети
врачи
заболевания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Свердловской области задержали 15-летнего диверсанта
Стало известно, сможет ли Украина производить ракеты для Patriot
Армия России разбомбила локомотивы с оружием ВСУ
Врач рассказала, как не спутать обморок на жаре и инсульт
«Чтоб ты сдохла»: Бьянка рассказала о травле из-за лишнего веса
Политолог Демчук раскрыл скрытые цели и главные темы саммита НАТО
Президент Литвы прокомментировал слова Трампа о Гренландии
Военэксперт ответил, построит ли Украина заводы для производства Patriot
В США спрогнозировали цены на нефть после новых ударов по Ирану
«Большая работа»: глава ПКР раскрыл секрет побед российских паралимпийцев
Таксист разбился насмерть, вылетев с моста и перевернувшись
Бойцы ВСУ пытались убить мирного жителя на скутере
Найдено тело второй пропавшей в Туве девочки
Цой раскрыла диагноз после слухов о лечении в онкоцентре
Трамп заявил о «множестве способов» победить Иран
В НАТО раскрыли, какое оружие исчезнет в Европе из-за США
Мужчина выстрелил в бывшую жену, чтобы скрыть измену
Стало известно о жертвах и пострадавших в Иране при ударах США
В Дагестане снова ввели режим ЧС из-за подтопления
«Они же на фронте»: Журавлеву дали совет после резонансного интервью
Дальше
Самое популярное
Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом
Общество

Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа
Семья и жизнь

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно
Общество

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.