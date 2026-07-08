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08 июля 2026 в 16:27

Москвичка родила 16-го ребенка и стала мамой девяти сыновей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Москвичка стала мамой в 16-й раз, сообщили в канале столичного департамента здравоохранения в мессенджере МАКС. Мальчик весом 4200 граммов и ростом 56 сантиметров появился на свет в роддоме ГКБ №29 и стал девятым сыном в семье. Помимо новорожденного, у родителей растут семь дочерей.

Женщина родила первого ребенка в 23 года, а замуж вышла в 22 года. За вклад в воспитание детей она была награждена орденом «Материнская слава». Сама она выросла в большой семье: ее мать воспитывала девять родных и семь приемных детей.

Ранее член комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что стаж по уходу за детьми теперь будет суммироваться. Она отметила, что раньше учитывались только индивидуальные пенсионные коэффициенты.

До этого депутат Брянской областной думы, председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов предложил ежегодно выплачивать по 20 тыс. рублей на каждого ребенка в День семьи, любви и верности, который празднуется 8 июля.

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