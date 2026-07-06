ВСУ переоборудовали роддома под Черниговом в госпитали ТАСС: ВСУ открывают госпитали на месте закрытых ими родильных домов

ВСУ закрывают родильные дома в Черниговской области, чтобы на их месте открыть госпитали, сообщили российские силовые структуры. По их данным, которые приводит ТАСС, такое поведение указывает на подготовку к боям в регионе.

Командование ВСУ продолжает принуждать жителей Черниговской области выезжать из региона. Местные СМИ сообщают, что именно по рекомендации ВСУ в области начали закрывать родильные дома и отделения, — заявили в силовых структурах РФ.

Согласно их данным, украинская армия вынуждает переезжать беременных женщин и их родственников, которые помогают им во время и после родов. Ожидается, что противник разместит в области живую силу и будет вести бои с армией России.

Также есть информация, что часть родильных домов закрыли в отдалении от фронта. Так ВСУ поступили с роддомами в городе Бобровица Нежинского района.

Ранее стало известно, что солдаты Киева демонтируют и вывозят медоборудование из родильного дома в Славянске. Здание планировали передать военным под склад. Все собранное оборудование перевезли в Харьковскую область.