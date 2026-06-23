Стало известно, во что ВСУ превратили родильный дом в Славянске Из роддома в Славянске вывозят аппаратуру для его переоборудования под нужды ВСУ

В подконтрольном ВСУ Славянске в Донецкой Народной Республике демонтируют и вывозят медицинское оборудование из роддома в Харьковскую область, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах. По его словам, само здание передадут военным под склад и пункт временной дислокации.

Проводятся демонтаж и вывоз медицинского оборудования. Роддом города Славянска перемещают в город Лозовая Харьковской области в связи с приближением линии фронта, — рассказал собеседник агентства.

По данным собеседника, роддом переезжает в Лозовую из-за приближения линии фронта. Учителям, медработникам, коммунальщикам и госслужащим указаний об эвакуации не поступало. Он подчеркнул, что местное население не эвакуируют из города, но детей из города вывозят принудительно.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявлял, что освобождение Красного Лимана откроет путь к Славянску. По его словам, в районе первого города несколько группировок украинских солдат уже находятся в окружении. Он отметил, что подготовка к освобождению Славянска и Краматорска уже началась, российские войска находятся на расстоянии более 10 километров от этих городов. Минобороны России не комментировало эту информацию.