Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 июня 2026 в 10:01

Стало известно, во что ВСУ превратили родильный дом в Славянске

Из роддома в Славянске вывозят аппаратуру для его переоборудования под нужды ВСУ

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

В подконтрольном ВСУ Славянске в Донецкой Народной Республике демонтируют и вывозят медицинское оборудование из роддома в Харьковскую область, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах. По его словам, само здание передадут военным под склад и пункт временной дислокации.

Проводятся демонтаж и вывоз медицинского оборудования. Роддом города Славянска перемещают в город Лозовая Харьковской области в связи с приближением линии фронта, — рассказал собеседник агентства.

По данным собеседника, роддом переезжает в Лозовую из-за приближения линии фронта. Учителям, медработникам, коммунальщикам и госслужащим указаний об эвакуации не поступало. Он подчеркнул, что местное население не эвакуируют из города, но детей из города вывозят принудительно.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявлял, что освобождение Красного Лимана откроет путь к Славянску. По его словам, в районе первого города несколько группировок украинских солдат уже находятся в окружении. Он отметил, что подготовка к освобождению Славянска и Краматорска уже началась, российские войска находятся на расстоянии более 10 километров от этих городов. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Регионы
ДНР
Славянск
роддома
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ФСБ показала видео уничтожения бомб, изъятых у террористок из Пятигорска
Онколог перечислила неочевидные признаки, указывающие на рак
Число пострадавших при ударе ВСУ по автобусу в Горловке продолжает расти
Госдума рекомендовала принять законопроект о модернизации «Почты России»
Иран раскрыл планы МАГАТЭ по ядерным объектам
Украинский агент поплатился за шпионаж в Херсонской области
Synergy Woman Forum 2026 объединит более 500 участниц в Москве
Ушаков раскрыл, чем чреваты попытки пересмотреть общую историю
Удары по Украине сегодня, 23 июня: какие цели ВСУ поражены, последствия
В США назвали Польшу гарантом выживания Украины после угроз Зеленского
Жителям Иркутска ответили на жалобу о массовом сносе детских площадок
Корабли ВМС Китая прибыли во Владивосток
Диджей Берат Мерт Демир отправится в тур по России
Российские пользователи массово пожаловались на сбой в работе Twitch
Эколог ответил, чем подкармливать клубнику в июне
Кабмин Литвы уходит в отставку
Змей стали чаще замечать на пляжах Черного и Каспийского морей
Ушаков напомнил о предложении России по иранскому урану
Россияне массово заболевают лихорадкой денге на популярном курорте
Масштабное отключение света произошло в нескольких городах Крыма
Дальше
Самое популярное
Котлеты больше не жарю. Тушу «ежики» в сливочной подливе — ужин для всей семьи: и основное, и гарнир в одном
Общество

Котлеты больше не жарю. Тушу «ежики» в сливочной подливе — ужин для всей семьи: и основное, и гарнир в одном

Крупные и сладкие: секрет правильной подкормки моркови и свеклы в июне
Семья и жизнь

Крупные и сладкие: секрет правильной подкормки моркови и свеклы в июне

Зверский удар ВСУ по Керчи 21 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом
Регионы

Зверский удар ВСУ по Керчи 21 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.