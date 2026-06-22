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22 июня 2026 в 18:41

Военный эксперт ответил, что откроет России дорогу к Славянску

Военэксперт Марочко: освобождение Красного Лимана откроет РФ путь к Славянску

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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Освобождение Красного Лимана откроет российской армии путь к Славянску, заявил NEWS.ru военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, в районе первого города несколько группировок украинских солдат уже находятся в окружении.

Если мы говорим о населенном пункте Славянск, то здесь основные события происходят в районе Красного Лимана. Там наши военнослужащие уже взяли в оперативное окружение несколько украинских группировок. Также идет зачистка лесной местности и продвижение по направлению к Славянску юго-западнее от Красного Лимана. Развивают успех наши военнослужащие и по направлению к населенному пункту Николаевка от населенного пункта Никифоровка. Если мы говорим о Славянске, можно сказать, что падение Красного Лимана также открывает ворота для дальнейшего продвижения наших военнослужащих к стратегически важному населенному пункту Райгородок, — сказал Марочко.

Он отметил, что подготовка к освобождению Славянска и Краматорска уже началась. По его словам, сейчас российские войска находятся на расстоянии более 10 километров от этих городов.

Ранее начальник войск БПС полка группировки «Запад» с позывным Ждан сообщил, что Вооруженные силы России установили полный контроль над воздушным пространством в районе Красного Лимана. По его словам, любое движение украинских подразделений на данном участке сейчас минимизировано.

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Славянск
Красный Лиман
Софья Якимова
С. Якимова
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