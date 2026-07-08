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08 июля 2026 в 15:33

В Госдуме рассказали о мерах господдержки матерей

Депутат Бессараб: стаж по уходу за детьми будет суммироваться

Светлана Бессараб Светлана Бессараб Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
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Стаж по уходу за детьми теперь будет суммироваться, рассказала ОТР член комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она отметила, что раньше учитывались только индивидуальные пенсионные коэффициенты.

Мама двойняшек, тройняшек имела возможность учесть все ИПК за каждого ребенка: 1,8 — за первого, за второго — 3,6, за третьего и последующих — 5,4, а стаж учитывался в нестраховой период, страховой стаж был только полтора года. То есть независимо от того, за сколькими ребятами она ухаживает. Теперь стаж будет суммироваться, — сказала Бессараб.

Депутат подчеркнула, что такая инициатива позволит женщинам раньше выйти на пенсию. По ее словам, до этого общий потолок ухода за детьми в страховом стаже составлял не более шести лет.

Ранее депутат Брянской областной думы, председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов предложил ежегодно выплачивать по 20 тыс. рублей на каждого ребенка в День семьи, любви и верности, который празднуется 8 июля. По его словам, это будет не просто финансовая поддержка, но и знак, что государство ценит каждую российскую семью.

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