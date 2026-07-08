Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
08 июля 2026 в 13:12

Врач рассказал, как сохранить здоровье сосудов без лекарств

Кардиолог Пронин посоветовал есть больше рыбы для сохранения здоровья сосудов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Для сохранения здоровья сосудов необязательно прибегать к лекарствам — достаточно добавлять в рацион больше рыбы и овощей, а также ограничить употребление красного мяса, заявил в беседе с KP.RU кардиолог Андрей Пронин. Он призвал следить за режимом сна и дня.

Нормальный сон, баланс труда и отдыха, отказ от курения и переход на средиземноморский тип питания (овощи, рыба, клетчатка вместо красного мяса). Ежегодный профосмотр — обязательное условие, — отметил Пронин.

Ранее кардиолог Надежда Звартау заявила, что избыточный вес, ожирение и повышенное артериальное давление могут указывать на метаболический синдром. Кроме того, по ее словам, нарушения углеводного обмена также могут быть его признаками.

Здоровье
кардиологи
врачи
еда
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Внучка Ротару эффектно вышла в свет на Неделе моды в Париже
Власти Новосибирской области опровергли слухи о перебоях с поставками в регион
Минпромторг заявил, что проблемы с топливом не влияют на наличие товаров
Удары возмездия ВС РФ по Украине 8 июля: как Россия отвечает на атаки ВСУ
Минпромторг приготовил меры на случай скачка цен на продукты
Четыре человека получили ранения при ударах ВСУ по кафе и авто в ЛНР
В Иркутске начали устранять последствия шторма
Эрдогана насмешил образ Макрона
Автоэксперт оценил идею льгот на платных трассах для осторожных водителей
Дезертир с гранатой «отжал» золотую сережку у женщины в Киеве
Крокодил набросился на подростка во время семейной рыбалки
Названа вероятная причина отказа Болгарии и Венгрии от военной помощи Киеву
Экс-игрок «Краснодара» назвал причину отъезда Сперцяна в Саудовскую Аравию
Политолог раскрыл цели увеличения военных расходов Германии
Хищения на «зубах дракона» в Белгородской области: кто сколько украл, цифры
ВСУ атаковали коммерческий объект и ранили гражданского в Белгороде
Депутат назвал неприятные последствия введения QR-кодов для продажи бензина
Госдума обязала детей мигрантов получать патент после 18 лет
В Госдуме рассказали о значении законопроекта про регулирование ИИ
Садовод назвала эффективное средство от медведки
Дальше
Самое популярное
Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом
Общество

Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом

Натираю кабачки на терке и на сковороду — к чаю подаю хрустящие хачапури: нежнее и вкуснее классики
Общество

Натираю кабачки на терке и на сковороду — к чаю подаю хрустящие хачапури: нежнее и вкуснее классики

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно
Общество

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.