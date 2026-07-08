Врач рассказал, как сохранить здоровье сосудов без лекарств Кардиолог Пронин посоветовал есть больше рыбы для сохранения здоровья сосудов

Для сохранения здоровья сосудов необязательно прибегать к лекарствам — достаточно добавлять в рацион больше рыбы и овощей, а также ограничить употребление красного мяса, заявил в беседе с KP.RU кардиолог Андрей Пронин. Он призвал следить за режимом сна и дня.

Нормальный сон, баланс труда и отдыха, отказ от курения и переход на средиземноморский тип питания (овощи, рыба, клетчатка вместо красного мяса). Ежегодный профосмотр — обязательное условие, — отметил Пронин.

Ранее кардиолог Надежда Звартау заявила, что избыточный вес, ожирение и повышенное артериальное давление могут указывать на метаболический синдром. Кроме того, по ее словам, нарушения углеводного обмена также могут быть его признаками.