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08 июля 2026 в 17:46

Россиянка решила разжечь мангал и чуть не сгорела заживо

Жительница Читы получила ожоги из-за взрыва бутылки с розжигом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Жительница Читы получила ожоги рук, лица и ноги после того, как у нее в руках взорвалась бутылка с жидкостью для розжига, сообщает Telegram-канал РЕН ТВ. Женщина рассказала, что собиралась разжечь мангал и действовала по инструкции. При этом открытого пламени вблизи емкости не было.

Пострадавшая утверждает, что ей удалось оперативно сбить пламя с одежды, катаясь по мокрой траве. Причиной произошедшего она назвала низкое качество продукта. По словам пострадавшей, жидкость для розжига обладала выраженным запахом растворителя, несвойственным для подобной продукции. Внутри бутылки могли скопиться легковоспламеняющиеся пары, спровоцировавшие хлопок. Женщина, по профессии химик, заявила, что отказалась от использования аналогичных средств в будущем в пользу традиционных методов розжига с помощью бумаги и спичек.

Ранее аналогичный инцидент произошел на пляже Юго-Западного карьера в Новосибирске, где ребенок получил ожоги после взрыва бутылки с жидкостью для розжига. По словам очевидцев, мальчик подошел к открытому огню, держа в руках емкость с горючей жидкостью.

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