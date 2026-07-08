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08 июля 2026 в 17:44

Блогеры привели подростка к тяжелому акне после стероидов

У 16-летнего подростка выявили тяжелую форму акне после приема стероидов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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16-летний подросток столкнулся с тяжелой формой акне после приема стероидов для набора мышечной массы, сообщает пишет Telegram-канал Baza. Парень в течение двух месяцев тайно от родителей принимал таблетки, о которых узнал из советов блогеров в интернете. Вместо желаемого результата он получил сильные воспаления с гнойными высыпаниями на спине и плечах.

О приеме препаратов мать подростка узнала только на приеме у врача. Дерматолог диагностировала у него фульминантное акне — тяжелую форму угревой болезни, которая в запущенных случаях может потребовать госпитализации. Для лечения подростку назначили антибиотики, гормональную терапию и препараты ретинола. Восстановление заняло около года, а после болезни у него остались рубцы.

Ранее турист подхватил опасную инфекцию после купания в священном источнике на Бали и год боролся с последствиями. Спустя полгода после обряда в водном храме Тирта Эмпул у мужчины появились обильные высыпания на коже, включая крапивницу, сильный зуд и акне. Турист продолжительное время пытался справиться с последствиями заболевания.

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