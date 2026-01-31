Зимняя Олимпиада — 2026
Обычный прыщ на лице вынудил россиянку лечь под нож

В Архангельской области женщину прооперировали после выдавливания прыща на лице

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Жительница Архангельской области попыталась самостоятельно выдавить прыщ на лбу, но оказалась в больнице, сообщает Telegram-канал SHOT. Ей сделали разрез на лбу и госпитализировали.

Сначала врачи порекомендовали заклеить рану пластырем, но через несколько дней, когда улучшения не наступило, медикам пришлось экстренно вскрыть воспаление. Пациентке назначили курс антибиотиков, однако это не помогло, и ее пришлось положить в больницу.

Как позже объяснили врачи, причиной серьезного воспаления, появления гноя и отека, распространившегося по лицу, стало отсутствие обработки рук перед выдавливанием прыща и последующие прикосновения к лицу.

Ранее врачи онкоцентра Калининградской области провели уникальную высокотехнологичную операцию 63-летней пациентке с синхронным раком яичника и почки. Во время профилактического осмотра у нее обнаружили две злокачественные опухоли размером до 30 сантиметров. Операция длилась три часа, в ней участвовали две хирургические бригады, которые одномоментно удалили пораженные органы.

Обычный прыщ на лице вынудил россиянку лечь под нож
