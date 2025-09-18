Празднование Дня города в Москве
18 сентября 2025 в 12:43

Дерматолог назвала дешевое аптечное средство для лечения акне

Дерматолог Иванова порекомендовала лечить акне салициловой кислотой

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Салициловая кислота может помочь в борьбе с прыщам, но только при соблюдении ряда правил, рассказала KP.RU врач — дерматолог-косметолог Елена Иванова. Средство помогает при легкой степени акне, но ему не под силу справиться с сильными высыпаниями на коже. Для борьбы с ними нужен комплексный подход.

Салициловая кислота может быть очень эффективна при акне и жирной коже, но использовать ее нужно осторожно и с умом, а при явных проблемах с кожей — после консультации с врачом-дерматологом, — уточнила Иванова.

Дерматолог подчеркнула, что нужно обращать внимание и на концентрацию салициловой кислоты, вводить ее в уход следует постепенно. Допустимая доля салициловой кислоты в средствах для лица составляет от 0,5% до 2%.

Не рекомендуется использовать средства со спиртом в составе, по словам Ивановой, это слишком сильно сушит кожу. С осторожностью следует очищать лицо абразивными скрабами и пилингами, их частички могут повредить и без того чувствительную кожу и вызвать раздражение. Тем, кто применяет салициловую кислоту для лечения акне, врач также настоятельно рекомендует не пренебрегать защитой от ультрафиолета и наносить солнцезащитный крем перед выходом на улицу.

Ранее россиянкам объяснили, почему овощные маски из лайма, сельдерея и петрушки могут больше навредить, чем помочь. Дерматолог Татьяна Павлова рассказала, что в некоторых случаях домашние маски способны оставлять ожоги, но в большинстве — просто не дают желаемого эффекта.

