Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 10:34

Физиономист раскрыл, как Зеленский относится к Путину

Физиономист Воеводин: мимика Зеленского выдает его враждебность к Путину

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Мимика президента Украины Владимира Зеленского во время его общения с главой Белого дома Дональдом Трампом четко демонстрирует враждебное отношение к российскому лидеру Владимиру Путину, заявил NEWS.ru физиономист Олег Воеводин. По его словам, на лице Зеленского прослеживалась прагматичная улыбка, которая не отражала искренних эмоций.

Зеленский во время переговоров с Трампом показывает свой откровенный пофигизм, ему абсолютно все равно. Каким-то образом он психологически настроен против Путина, поэтому пропускает любую информацию о российском лидере, которую сообщает глава Белого дома. На пресс-конференции с Трампом опять же четко видно, что Зеленский улыбается ему только потому, что у последнего есть возможности и деньги. Не более того. Услышав имя Путина, президент Украины перестал улыбаться, так как считает его врагом номер один, — высказался Воеводин.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник предположил, что Зеленский сможет провести разговор с Путиным при условии, если не струсит. По его словам, российская сторона всегда была открыта к переговорам, в отличие от Киева.

Владимир Зеленский
Владимир Путин
Дональд Трамп
переговоры
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянка переводила деньги ВСУ и получила 13 лет
Пластический хирург объяснил, какие черты внешности определяют гены
Опубликованы фото с убитыми горем Меньшовой и Гординым у гроба Алентовой
Россиянам рассказали о законопроекте про утверждение инвестпрограмм в ЖКХ
Раскрыта доля недовольных своей зарплатой россиян
Диетолог дала советы, как справиться с похмельем после новогоднего застолья
«Нечего жить вместе»: Емельяненко раскрыл причину развода с женой
Джулия Робертс и Ричард Гир снимутся в «Красотке-2»
Бородин ответил, могут ли Долину лишить звания народной артистки
Силы ПВО отбили налет дронов ВСУ на российский регион
Цискаридзе развенчал популярный миф о себе
Лепс решил избавиться от недвижимости за полмиллиарда рублей
Юрист ответил, что грозит подозреваемой в убийстве своих детей в Иркутске
Наступление ВС РФ на Харьков 29 декабря: «азовцев» перемалывают в Купянске
Певица Слава заявила, что резонанс вокруг дела о квартире Долиной начался с нее
В театре Всеволода Шиловского покажут комедию «Папа в паутине»
Россиянин в пьяном угаре зарезал канцелярским ножом знакомую в сауне
Турэксперт оценила риск отказа во въезде в Таиланд для россиян
Ученый назвал лекарства, которые не стоит принимать вместе с алкоголем
Путин разрешил подтверждать возраст через MAX при покупке табака и алкоголя
Дальше
Самое популярное
Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако
Общество

Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет
Общество

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.