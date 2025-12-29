Физиономист раскрыл, как Зеленский относится к Путину

Мимика президента Украины Владимира Зеленского во время его общения с главой Белого дома Дональдом Трампом четко демонстрирует враждебное отношение к российскому лидеру Владимиру Путину, заявил NEWS.ru физиономист Олег Воеводин. По его словам, на лице Зеленского прослеживалась прагматичная улыбка, которая не отражала искренних эмоций.

Зеленский во время переговоров с Трампом показывает свой откровенный пофигизм, ему абсолютно все равно. Каким-то образом он психологически настроен против Путина, поэтому пропускает любую информацию о российском лидере, которую сообщает глава Белого дома. На пресс-конференции с Трампом опять же четко видно, что Зеленский улыбается ему только потому, что у последнего есть возможности и деньги. Не более того. Услышав имя Путина, президент Украины перестал улыбаться, так как считает его врагом номер один, — высказался Воеводин.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник предположил, что Зеленский сможет провести разговор с Путиным при условии, если не струсит. По его словам, российская сторона всегда была открыта к переговорам, в отличие от Киева.