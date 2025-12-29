День памяти жертв геноцида: что за новая дата в календаре, что сказал Путин

Жительница деревни Юркино Калининской области плачет на пепелище своего хозяйства после освобождения от немецкой оккупации, 1942 год

Президент Владимир Путин подписал закон о введении новой памятной даты в России. Что это за день памяти, сколько было жертв, когда и как его будут отмечать?

Что за новую памятную дату ввел Путин

Президент России Владимир Путин подписал изменения в закон «О днях воинской славы и памятных датах России». Теперь в России вводится новая памятная дата: День памяти жертв геноцида советского народа. Он будет отмечаться 19 апреля, за три недели до Дня Победы.

Текст принятых изменений опубликован на портале правовых актов. Поправки были приняты быстро: 16 декабря за них проголосовала Госдума, а 19 декабря одобрил Совфед.

Почему день памяти назначили на 19 апреля, о чем он напоминает

Законопроект планировалось внести на весенней сессии Госдумы, а работа над ним велась уже несколько лет. 19 апреля в качестве памятной даты было выбрано не случайно: в этот день в 1943 году был подписан Указ Президиума Верховного Совета СССР № 39 «О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев…». Документ стал реакцией на свидетельства о зверствах захватчиков.

«В освобожденных Красной армией городах и селах обнаружено множество фактов неслыханных зверств и чудовищных насилий, учиненных немецкими, итальянскими, румынскими, венгерскими, финскими фашистскими извергами, гитлеровскими агентами, а также шпионами и изменниками Родины, над мирным населением и пленными красноармейцами. Десятки тысяч ни в чем не повинных женщин, детей и стариков, а также пленных красноармейцев зверски замучены, повешены, расстреляны, заживо сожжены по приказам жандармов, начальников гестапо и бургомистров», — начинается текст указа № 39.

Одновременно не предназначенный для печати приказ наркома обороны Иосифа Сталина предписывал создать в войсках военно-полевые суды.

Указ делит участников геноцида советского народа на две группы: непосредственных участников расправ, которым полагалась смертная казнь через повешение, и их пособников, которых приговаривали к каторге. Больше в советской практике никогда не использовалось такое сочетание наказаний.

«От геноцида советского народа пострадало более 7 млн человек. Законопроект поможет сохранить память обо всех пострадавших от бесчеловечности нацистов, поможет напомнить будущим поколениям о цене Великой Победы», — подчеркнула ранее зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко.

Кого из участников геноцида казнили по сталинскому указу

По оценкам историков, с 1943 по 1952 год по указу № 39 были приговорены десятки тысяч советских коллаборационистов и иностранцев. Среди известных нацистских преступников, которые были повешены, числится группенфюрер СС Гельмут фон Паннвиц, который создал коллаборационистскую организацию «Казачий стан» и руководил ей до поражения Германии. Бригаденфюрер СС Вильгельм Монке, который командовал обороной бункера Адольфа Гитлера и потом попал в плен, отделался 25 годами каторги и уже через 10 лет был репатриирован в ФРГ.

Главным коллаборационистом, осужденным по указу № 39, стал генерал-лейтенант Андрей Власов, главнокомандующий Русской освободительной армией (РОА), который в плену добровольно перешел на сторону нацистов. Также повешены были русские казаки-коллаборационисты: атаман Войска Донского Петр Краснов, который заверял, что Гитлер воюет «не против России, а против коммунистов, евреев и их приспешников»; атаман Андрей Шкуро, который также был готов «хоть с чертом против большевиков»; черкесский коллаборационист Клыч Султан-Гирей, который создал для нацистов Кавказскую дивизию, сдался вместе с ней англичанам в Италии, но был репатриирован в СССР и повешен; и походный атаман Тимофей Доманов, который отступал аж до Австрии.

