29 декабря 2025 в 11:58

День памяти жертв геноцида: что за новая дата в календаре, что сказал Путин

Жительница деревни Юркино Калининской области плачет на пепелище своего хозяйства после освобождения от немецкой оккупации, 1942 год Жительница деревни Юркино Калининской области плачет на пепелище своего хозяйства после освобождения от немецкой оккупации, 1942 год Фото: Олег Кнорринг / РИА Новости
Президент Владимир Путин подписал закон о введении новой памятной даты в России. Что это за день памяти, сколько было жертв, когда и как его будут отмечать?

Что за новую памятную дату ввел Путин

Президент России Владимир Путин подписал изменения в закон «О днях воинской славы и памятных датах России». Теперь в России вводится новая памятная дата: День памяти жертв геноцида советского народа. Он будет отмечаться 19 апреля, за три недели до Дня Победы.

Текст принятых изменений опубликован на портале правовых актов. Поправки были приняты быстро: 16 декабря за них проголосовала Госдума, а 19 декабря одобрил Совфед.

Почему день памяти назначили на 19 апреля, о чем он напоминает

Законопроект планировалось внести на весенней сессии Госдумы, а работа над ним велась уже несколько лет. 19 апреля в качестве памятной даты было выбрано не случайно: в этот день в 1943 году был подписан Указ Президиума Верховного Совета СССР № 39 «О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев…». Документ стал реакцией на свидетельства о зверствах захватчиков.

«В освобожденных Красной армией городах и селах обнаружено множество фактов неслыханных зверств и чудовищных насилий, учиненных немецкими, итальянскими, румынскими, венгерскими, финскими фашистскими извергами, гитлеровскими агентами, а также шпионами и изменниками Родины, над мирным населением и пленными красноармейцами. Десятки тысяч ни в чем не повинных женщин, детей и стариков, а также пленных красноармейцев зверски замучены, повешены, расстреляны, заживо сожжены по приказам жандармов, начальников гестапо и бургомистров», — начинается текст указа № 39.

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru/Михаил Терещенко/ТАСС

Одновременно не предназначенный для печати приказ наркома обороны Иосифа Сталина предписывал создать в войсках военно-полевые суды.

Указ делит участников геноцида советского народа на две группы: непосредственных участников расправ, которым полагалась смертная казнь через повешение, и их пособников, которых приговаривали к каторге. Больше в советской практике никогда не использовалось такое сочетание наказаний.

«От геноцида советского народа пострадало более 7 млн человек. Законопроект поможет сохранить память обо всех пострадавших от бесчеловечности нацистов, поможет напомнить будущим поколениям о цене Великой Победы», — подчеркнула ранее зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко.

Кого из участников геноцида казнили по сталинскому указу

По оценкам историков, с 1943 по 1952 год по указу № 39 были приговорены десятки тысяч советских коллаборационистов и иностранцев. Среди известных нацистских преступников, которые были повешены, числится группенфюрер СС Гельмут фон Паннвиц, который создал коллаборационистскую организацию «Казачий стан» и руководил ей до поражения Германии. Бригаденфюрер СС Вильгельм Монке, который командовал обороной бункера Адольфа Гитлера и потом попал в плен, отделался 25 годами каторги и уже через 10 лет был репатриирован в ФРГ.

Главным коллаборационистом, осужденным по указу № 39, стал генерал-лейтенант Андрей Власов, главнокомандующий Русской освободительной армией (РОА), который в плену добровольно перешел на сторону нацистов. Также повешены были русские казаки-коллаборационисты: атаман Войска Донского Петр Краснов, который заверял, что Гитлер воюет «не против России, а против коммунистов, евреев и их приспешников»; атаман Андрей Шкуро, который также был готов «хоть с чертом против большевиков»; черкесский коллаборационист Клыч Султан-Гирей, который создал для нацистов Кавказскую дивизию, сдался вместе с ней англичанам в Италии, но был репатриирован в СССР и повешен; и походный атаман Тимофей Доманов, который отступал аж до Австрии.

