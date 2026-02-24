Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 24 февраля 2026 года

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 24 февраля 2026 года

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 24 февраля 2026 года

24 февраля — 55-й день 2026 года по григорианскому календарю. До начала 2027 года — 310 дней. В этот день древние славяне клали требы скотьему богу Велесу, русские хозяйки подавали на стол жаркое из кабана, а молодые жены должны были пить мед для хороших надоев. Узнаем, чем еще день 24 февраля известен в истории.

Какой православный праздник отмечают 24 февраля

Православные христиане 24 февраля поминают священномученика Василия епископа Севастийского. Поскольку язычники в этот день клали требы скотьему богу Велесу, то святой Василий или Власий также стал почитаться как покровитель домашнего скота.

Для этого дня у славян существовал ряд примет, поверий и обычаев, вобравших в себя как языческие, так и христианские традиции:

дом и надворные постройки в этот день необходимо было защищать от нечисти с помощью различных обрядов;

хозяйки подавали на стол жаркое из кабана, чтобы год был богатым;

ржаной каравай, предварительно освященный в церкви, добавляли в корм скотине;

работать в этот день запрещалось, чтобы не навлечь несчастья на хозяйство;

оттепель в этот день обещала скорую весну;

если свиньи в хлеву сбиваются в кучу — грядут холода;

чтобы у коров были хорошие надои, молодой жене в этот день надо было выпить чарку стоялого меда;

также повышению надоев способствовало кропление коровы святой водой.

Святой Власий Фото: РИА Новости

Какие праздники будут отмечать в мире 24 февраля

В мире в этот день отмечают целый ряд праздников различной степени важности, в том числе:

День лепешки из кукурузной муки;

Праздник поехавшей крыши;

День лотереи;

День пятнышек и полосок.

Памятные события, случившиеся 24 февраля

24 февраля 2026 года будем вспоминать ряд важных и значимых дат, в том числе:

1466 год — Маргарет ван Эйк, вдова известного фламандского живописца, организовала в Брюгге первую лотерею, которая упомянута в письменных источниках. Собранные средства были направлены городским беднякам;

1582 год — введение в обиход григорианского календаря и начало действия реформы летосчисления, провозглашенные буллой Папы Римского Григория XIII. Большинство стран мира сегодня живут по этому календарю, в том числе Россия;

1607 год — премьера оперы «Орфей», одного из первых произведений в своем жанре;

1768 год — Россия и Речь Посполитая заключили Варшавский договор, согласно которому на территории последней православные христиане, протестанты и католики получали равные права;

1852 год — Николай Гоголь уничтожил II том «Мертвых душ». История о мифическом обогащении отставного коллежского советника Павла Чичикова погибла в огне и навсегда осталась неоконченной;

1902 год — британский изобретатель Фредерик Уильям Ланчестер получил патент на дисковый тормоз;

1938 год — в продажу поступила первая в мире зубная щетка со щетиной из нейлона производства компании Oral-B;

1972 год — очередная авария на атомном ракетоносце К-19. В результате пожара погибли 29 членов экипажа. Из-за высокой аварийности подлодка получила прозвище Хиросима.

24 февраля Фото: Scherl/Global Look Press

В этот день появились на свет:

1500 год — император Священной Римской империи, последний император, коронованный Папой Римским, правитель первой в мире трансатлантической империи Карл V Габсбург;

1743 год — английский ботаник, популяризатор единой системы классификации растительного и животного мира Карла Линнея, советник короля Георга III Джозеф Бэнкс;

1744 год — российский флотоводец, командующий Черноморским флотом, адмирал Федор Ушаков;

1786 год — немецкий собиратель фольклора, филолог, написавший в соавторстве с братом Якобом множество классических произведений, Вильгельм Гримм;

1802 год — русский хирург, первопроходец в деле применения операционного наркоза Федор Иноземцев;

1900 год — советский лингвист, автор многочисленных справочников по правописанию и пунктуации в русском языке Дитмар Розенталь;

1932 год — советская эстрадная певица, исполнительница хитов «Старый клен», «А снег идет», «Нежность» Майя Кристалинская;

Кристалинская Майя Фото: Давид Шоломович/РИА Новости

1938 год — один из основателей и руководитель компании Nike Фил Найт;

1955 год — американский изобретатель, один из популяризаторов персональных компьютеров, основатель бренда Apple Стив Джобс;

1955 год — французский гонщик «Формулы-1», четырехкратный чемпион мира Ален Прост;

1966 год — американский актер Билли Зейн.

В этот день мир покинули:

1815 год — конструктор первого в мире парохода Роберт Фултон;

1856 год — выдающийся математик, создатель неевклидовой геометрии Николай Лобачевский;

1872 год — автор игры регби британец Уильям Уэбб Эллис;

1947 год — французский психиатр, автор психологической концепции неврозов Пьер Жане;

1979 год — чешский писатель, автор романов «Хромой Орфей» и «Гражданин Брих» Ян Отченашек;

2001 год — один из основоположников теории информации американский математик Клод Шеннон;

2003 год — итальянский актер и режиссер, призер Венецианского и Берлинского кинофестивалей, обладатель «Золотого глобуса» Альберто Сорди.

