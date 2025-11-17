Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
На Кубани родились два клонированных теленка

Клонированные телята Милка и Искорка родились на ферме в Краснодарском крае

Фото: Sina Schuldt/dpa/Global Look Press
Клонированные телята Милка и Искорка родились на ферме в Краснодарском крае, сообщила ТАСС пресс-служба группы компаний «Прогресс агро». Там отметили, что по сравнению с предыдущим разом удалось снизить вес новорожденного животного. В частности, Милка весила 32,5 кг.

Родившаяся 29 октября Милка весила 32,5 кг — полностью в пределах нормы для новорожденных телят, — говорится в сообщении.

Уточняется, что при выведении особей использовался метод ручного клонирования из эмбрионов, созданных на основе клетки коровы голштинской породы. Выбранное для эксперимента животное посчитали продуктивным: за семь лет эта корова родила семь здоровых телят, а также давала 18 тонн молока за лактацию.

Ранее генетик Александр Карасев сообщил, что воссоздание вымершей птицы додо приведет к появлению еще одного вида, содержание которого потребует значительных ресурсов и труда ученых. Он считает, что для маврикийского дронта придется создавать идеальные условия обитания.

До этого глава Якутии Айсен Николаев заявил, что туша мамонтенка Яны, показанная на Восточном экономическом форуме, не даст возможности клонировать мамонта. Хотя сохранность образца высока, есть шанс найти лучше сохранившегося представителя реликтового вида, добавил он.

