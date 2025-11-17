На Кубани родились два клонированных теленка Клонированные телята Милка и Искорка родились на ферме в Краснодарском крае

Клонированные телята Милка и Искорка родились на ферме в Краснодарском крае, сообщила ТАСС пресс-служба группы компаний «Прогресс агро». Там отметили, что по сравнению с предыдущим разом удалось снизить вес новорожденного животного. В частности, Милка весила 32,5 кг.

Родившаяся 29 октября Милка весила 32,5 кг — полностью в пределах нормы для новорожденных телят, — говорится в сообщении.

Уточняется, что при выведении особей использовался метод ручного клонирования из эмбрионов, созданных на основе клетки коровы голштинской породы. Выбранное для эксперимента животное посчитали продуктивным: за семь лет эта корова родила семь здоровых телят, а также давала 18 тонн молока за лактацию.

